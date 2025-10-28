Hứa Thiệu Hùng trước khi qua đời

|
Sáng 28/10, tờ Sinchew đưa tin nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Trước đó, thông tin tài tử nhập viện trong tình trạng nguy kịch gây xôn xao ngành giải trí. Người thân và nhiều nghệ sĩ thân thiết với ông như Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên, nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa có mặt tại bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của diễn viên không được tiết lộ.
Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 trong một gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc bậc nhất ở Quảng Đông, Trung Quốc, nơi có nhiều doanh nhân, học giả và chính trị gia nổi tiếng. Ông cố của ông từng là quan lớn triều Thanh và là con đỡ đầu của Từ Hi Thái hậu. Năm 1958, gia đình Hứa Thiệu Hùng di cư sang Hong Kong. Dù lớn lên trong gia đình khá giả, Hứa Thiệu Hùng luôn khiêm tốn và cho rằng gia thế không quyết định giá trị con người.
Bước ngoặt lớn đến với Hứa Thiệu Hùng khi ông trở thành học viên khóa đầu tiên của lớp đào tạo diễn viên TVB năm 1972. Từ đó, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn nửa thế kỷ, góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Ở thập niên 1970, ông được khán giả gọi thân mật là “Benz Hùng” vì là diễn viên đầu tiên của ATV lái xe Mercedes-Benz đến phim trường.
Trong suốt những năm 1980, Hứa Thiệu Hùng liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng của Hong Kong. Ông thường chỉ đóng vai phụ, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhờ diễn xuất biến hóa, tạo nên những vai diễn gần gũi, hài hước và thú vị. Hứa Thiệu Hùng trở thành gương mặt quen thuộc với những khán giả trung thành của truyền hình xứ cảng thơm.
Diễn viên là nhân tố góp phần tạo nên thành công của nhiều tác phẩm đình đám như Yến hoa tuyệt kiếm, Thần điêu đại hiệp (1983), Ỷ thiên đồ long ký (1986), Huyết chiến, Mẹ chồng nàng dâu… Ông từng được đề cử Nam phụ xuất sắc tại Giải Kim Tượng lần thứ 19. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, Hứa Thiệu Hùng đã đóng khoảng 165 bộ phim lớn nhỏ.
Hứa Thiệu Hùng kết hôn năm 1992 với người vợ Singapore mà ông quen khi sang đây làm việc, cả hai gắn bó hạnh phúc hơn 30 năm và có một con gái. Từ sau khi mãn hợp đồng với TVB năm 2018, ông bán định cư ở Singapore, thỉnh thoảng quay lại Hong Kong, Trung Quốc đại lục để tham gia một số chương trình truyền hình. Nam nghệ sĩ chia sẻ luôn giữ tinh thần vui vẻ, coi diễn xuất là niềm vui chứ không phải gánh nặng công việc.
Những năm cuối đời, Hứa Thiệu Hùng vẫn miệt mài với nghệ thuật dù đã ngoài 70 tuổi. Ông vẫn nhiệt tình nhận lời tham gia show truyền hình, quay phim ở Malaysia và Trung Quốc, đồng thời cùng con gái sáng tạo nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.
