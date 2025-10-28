Hứa Thiệu Hùng trước khi qua đời

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 trong một gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc bậc nhất ở Quảng Đông, Trung Quốc, nơi có nhiều doanh nhân, học giả và chính trị gia nổi tiếng. Ông cố của ông từng là quan lớn triều Thanh và là con đỡ đầu của Từ Hi Thái hậu. Năm 1958, gia đình Hứa Thiệu Hùng di cư sang Hong Kong. Dù lớn lên trong gia đình khá giả, Hứa Thiệu Hùng luôn khiêm tốn và cho rằng gia thế không quyết định giá trị con người.