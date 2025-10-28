2028 Diddy mới được ra tù

Sean “Diddy” Combs sẽ đủ điều kiện được ra tù vào năm 2028. Luật sư của rapper gửi thư đề nghị thân chủ được thi hành án tại trại giam Fort Dix.

Diddy bị kết án hơn 4 năm tù giam về các tội danh liên quan tới hành vi môi giới mại dâm. Theo Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, ông trùm nhạc rap dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 8/5/2028. Ngoài bản án 50 tháng tù, Diddy còn phải chịu 5 năm quản chế và nộp phạt 500.000 USD .

Luật sư của Diddy - Teny Geragos - đã gửi thư đề nghị thân chủ được thi hành án tại trại giam Fort Dix. Geragos cho biết Diddy có thể “giải quyết các vấn đề lạm dụng chất kích thích” và “tối đa hóa cơ hội thăm nom, phục hồi” thông qua chương trình RDAP của nhà tù này.

Fort Dix hiện có hơn 4.100 phạm nhân nam, gồm khoảng 3.900 người ở khu chính và 200 người tại khu trại phụ. Nhà tù này nằm trong khu căn cứ không quân ở miền nam bang New Jersey.

Trước đó, bồi thẩm đoàn đã tuyên Diddy hai tội danh vận chuyển người để tham gia hoạt động mại dâm. Chủ nhân hit I’ll Be Missing You được tuyên trắng án đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn như tội phạm có tổ chức và buôn bán tình dục. Song, bản án này khiến nhiều người, trong đó có các nạn nhân, không hài lòng. Phía công tố cho rằng Diddy “không hối cải” và xứng đáng phải chịu bản án nặng.

Diddy dự kiến sẽ ra tù vào tháng 5/2028. Ảnh: Jane Rosenberg.

Kể từ khi bị bắt giam, phía Diddy liên tục kháng cáo. Theo nhóm luật sư, nam rapper bị đặt trong tình trạng “theo dõi tự sát liên tục” trong thời gian bị giam. Họ cũng cáo buộc anh phải chịu nhiều điều kiện “vô nhân đạo” như thiếu nước sạch, thức ăn có giòi, không được điều trị vật lý trị liệu, thiếu hoạt động thể chất và không có máy giặt hay máy sấy.

Trước ngày tuyên án, Diddy viết thư gửi thẩm phán Arun Subramanian, xin “một cơ hội thứ hai” và khẳng định đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không bạo lực, không ma túy.

Tuy nhiên, thẩm phán Subramanian vẫn tuyên mức án 4 năm tù và chỉ trích hành vi “bạo lực tàn nhẫn” của Diddy với bạn gái cũ Cassie Ventura. Sau khi bản án được tuyên, xuất hiện tin đồn Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét giảm án cho Diddy. Song Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.