'Cậu bé đẹp nhất thế giới' Björn Andrésen qua đời

Björn Andrésen, nam diễn viên người Thụy Điển nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim "Death in Venice", qua đời ở tuổi 70.

Theo tờ The Guardian, thông tin Björn Andrésen qua đời được Kristian Petri và Kristina Lindström tiết lộ. Cả hai chính là đạo diễn của bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World (2021) - nói về cuộc đời Björn Andrésen.

Kristian Petri cho biết nam diễn viên qua đời hôm 25/10. Nguyên nhân cái chết của ông chưa được tiết lộ.

Vẻ đẹp của Björn Andrésen thời thiếu niên.

Khi mới 15 tuổi, Björn Andrésen được đạo diễn nổi tiếng Luchino Visconti chọn vào vai Tadzio trong Death in Venice, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Mann. Trong phim, Tadzio là một cậu thiếu niên đẹp đến mức khiến một người đàn ông lớn tuổi (Dirk Bogarde thủ vai) phải ám ảnh.

Vai diễn trong Death in Venice khiến Andrésen trở thành ngôi sao đình đám chỉ sau một đêm. Đạo diễn Visconti còn công khai gọi Andrésen là “cậu bé đẹp nhất thế giới” trước truyền thông. Biệt danh này sau đó đã đi theo nam diễn viên cả đời. Song, điều này lại khiến Andrésen khổ sở.

“Tôi cảm thấy mình như một con vật quý hiếm bị nhốt trong lồng", diễn viên chia sẻ với tờ The Guardian năm 2003. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Andrésen cho rằng việc tham gia Death in Venice đã hoàn toán phá hỏng cuộc đời ông.

Andrésen xuất hiện trên màn ảnh rộng năm 2021.

Andrésen sinh năm 1955 tại Stockholm. Sau khi người mẹ tự tử, ông được bà ngoại nuôi dưỡng. Bà là người đã hướng Andrésen đến con đường diễn xuất và người mẫu.

Sau thành công của Death in Venice, Andrésen tham gia hơn 30 bộ phim và series truyền hình, chủ yếu sản xuất tại Thụy Điển. Ông sau đó còn làm người mẫu và rẽ hướng sang lĩnh vực âm nhạc.

Andrésen có hai con với vợ cũ - nữ thi sĩ Suzanna Roman. Một trong hai người con của ông mất khi mới 9 tháng tuổi.