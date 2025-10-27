Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim Việt bị chê thảm họa thu 11 tỷ đồng

  • Thứ hai, 27/10/2025 05:16 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

"Nhà ma xó" mang về khoảng 11 tỷ đồng trong tuần mở màn. Phim vướng tranh cãi sau khi ra mắt vì kịch bản thảm họa, lại quá tục tĩu, ồn ào.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Cục vàng của ngoại vẫn là cái tên dẫn đầu phòng vé Việt tuần qua. Như dự đoán của Tri Thức - Znews, bộ phim do Khương Ngọc cầm trịch vẫn không có đối thủ sau 2 tuần phát hành. Tính đến hết ngày 26/10, doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 60 tỷ đồng.

Ở lần tái xuất màn ảnh rộng, Khương Ngọc vẫn trung thành với đề tài gia đình. Cục vàng của ngoại có điểm sáng về diễn xuất nhờ dàn cast thực lực, song kịch bản phim vẫn còn những xước xát. Biên kịch đặt ra vấn đề về định kiến và tình thân, nhưng không giải quyết một cách triệt để, dẫn đến thông điệp truyền tải nửa vời.

Nha ma xo anh 1

Phim có Việt Hương khó thu 100 tỷ đồng.

Dẫu vậy, nhờ sức hút từ dàn cast, Cục vàng của ngoại vẫn đạt thành tích tương đối khả quan. Song với tình hình phòng vé hiện tại, khả năng phim chạm tới cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng rất khó xảy ra.

Trong khi đó, một phim Việt 16+ vừa ra mắt tuần qua là Nhà ma xó có màn chào sân kém ấn tượng. Đứa con tinh thần của đạo diễn Trương Dũng mang về 8 tỷ đồng dịp cuối tuần. Cộng thêm các suất chiếu đặc biệt, doanh thu phim khi kết thúc tuần mở màn vào khoảng 11 tỷ đồng.

Nhà ma xó với chủ đề gia đình kết hợp kinh dị, xoay quanh những mâu thuẫn trong một gia đình sau khi người con mang chiếc khạp kỳ lạ về nhà. Kịch bản bị nhận xét thảm họa với cách xây dựng nhân vật độc hại, lệch lạc, trong khi thông điệp lại mơ hồ. Bên cạnh đó, phim ồn ào với loạt cảnh cãi vã, chửi bới tục tĩu, nhiều tình tiết, lời thoại kệch cỡm.

Nha ma xo anh 2

Phim Nhà ma xó có Quang Tuấn thu 11 tỷ đồng.

Hai bộ phim quốc tế ra mắt tuần qua là Điện thoại đen 2Chó cưng đừng sợ dù được đánh giá tích cực hơn về chất lượng nhưng thiệt thòi về suất chiếu, doanh thu làng nhàng. Trong khi, phim Việt Chị ngã em nâng và phim hợp tác Việt - Thái Tay anh giữ một vì sao gần như đã cạn nhiệt, thời điểm rời rạp dự kiến không xa.

Tuần tới, rạp Việt chứng kiến sự đối đầu của nhiều phim nội địa mới. Nổi bật là hai cái tên Cải mả (Kinh dị) và Phá đám: Sinh nhật mẹ (Gia đình). Trong khi phim Bịt mắt bắt nai (Hồi hộp, tâm lý) trước đó thông báo ra rạp vào cuối tháng, song tới tối 26/10 vẫn chưa xuất hiện lịch chiếu trên các nền tảng đặt vé

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

