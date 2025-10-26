Giọng ca "Say tình" vướng tranh luận sau khi bình luận tại bức ảnh của NSND Xuân Bắc. Anh mới đây đã lên tiếng đính chính.

Chiều 26/10, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân về những tranh cãi xoay quanh bình luận tại tấm hình của NSND Xuân Bắc. Giọng ca Say tình khẳng định anh và NSND Xuân Bắc vẫn giữ mối quan hệ tốt. Ca sĩ còn gọi Xuân Bắc thân thiết là "em sếp", đồng thời cho hay phản hồi của Xuân Bắc trước đó chỉ là đùa giỡn, không nghiêm trọng, gay gắt như dân mạng đồn đoán.

"'Em sếp' vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm mình thật ấm lòng: 'Sao anh phải sửa comment? Anh với em bao nhiêu năm mà anh?'", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nam ca sĩ cũng bày tỏ bức xúc khi bình luận vui vẻ của mình tại tấm hình của bạn bè lại bị hiểu lầm, suy diễn khiến vụ việc trở thành lùm xùm không đáng có. "Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ, dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Trước đó, hôm 25/10, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh bên con trai Khánh Minh. Tấm hình chụp nghệ sĩ tới thăm con trai đang học đại học nhanh chóng thú hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Bố con cùng ngon".

Bình luận của nam ca sĩ làm dấy lên tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng cách dùng từ nhạy cảm, chưa thực sự phù hợp. Vì có nhiều bình luận chỉ trích, tranh cãi, NSND Xuân Bắc phản hồi phía dưới bình luận của Đàm Vĩnh Hưng: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp! Xin cảm ơn".

Đàm Vĩnh Hưng sau đó chỉnh sửa lại bình luận thành biểu tượng hình trái tim và cuối cùng xóa hẳn bình luận. Hành động của nam ca sĩ tiếp tục gây bàn tán. Dân mạng cho rằng anh phải xóa bình luận vì bị phản ứng.