Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng

  • Chủ nhật, 26/10/2025 19:56 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Giọng ca "Say tình" vướng tranh luận sau khi bình luận tại bức ảnh của NSND Xuân Bắc. Anh mới đây đã lên tiếng đính chính.

Chiều 26/10, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân về những tranh cãi xoay quanh bình luận tại tấm hình của NSND Xuân Bắc. Giọng ca Say tình khẳng định anh và NSND Xuân Bắc vẫn giữ mối quan hệ tốt. Ca sĩ còn gọi Xuân Bắc thân thiết là "em sếp", đồng thời cho hay phản hồi của Xuân Bắc trước đó chỉ là đùa giỡn, không nghiêm trọng, gay gắt như dân mạng đồn đoán.

"'Em sếp' vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm mình thật ấm lòng: 'Sao anh phải sửa comment? Anh với em bao nhiêu năm mà anh?'", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Xuan Bac anh 1

Đàm Vĩnh Hưng cho biết vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nam ca sĩ cũng bày tỏ bức xúc khi bình luận vui vẻ của mình tại tấm hình của bạn bè lại bị hiểu lầm, suy diễn khiến vụ việc trở thành lùm xùm không đáng có. "Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ, dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Trước đó, hôm 25/10, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh bên con trai Khánh Minh. Tấm hình chụp nghệ sĩ tới thăm con trai đang học đại học nhanh chóng thú hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Bố con cùng ngon".

Bình luận của nam ca sĩ làm dấy lên tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng cách dùng từ nhạy cảm, chưa thực sự phù hợp. Vì có nhiều bình luận chỉ trích, tranh cãi, NSND Xuân Bắc phản hồi phía dưới bình luận của Đàm Vĩnh Hưng: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp! Xin cảm ơn".

Đàm Vĩnh Hưng sau đó chỉnh sửa lại bình luận thành biểu tượng hình trái tim và cuối cùng xóa hẳn bình luận. Hành động của nam ca sĩ tiếp tục gây bàn tán. Dân mạng cho rằng anh phải xóa bình luận vì bị phản ứng.

  Đàm Vĩnh Hưng

    Đàm Vĩnh Hưng

    Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam. Anh bắt đầu nổi tiếng với album đầu tiên “Tình Ơi Xin Ngủ Yên”. Bên cạnh thể loại pop, anh còn hát rất nhiều các ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình cũng như nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc vàng. Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ đã giành được 2 giải Cống hiến và hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác ở trong nước.

    Bạn có biết: Đàm Vĩnh Hưng quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam; ông nội là người có nguồn gốc Việt-Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến, mẹ là người Quảng Nam.

    • Tên thật: Huỳnh Minh Hưng
    • Ngày sinh: 12/10/1971
    • Nghệ danh: Mr. Đàm, Ông hoàng nhạc Việt
    • Chiều cao: 1.69m

