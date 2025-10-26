Chân dung 'tổng tài' phim Việt gây sốt

Cách em 1 milimet hiện thu hút được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình nhờ câu chuyện hấp dẫn. Loạt phim đã lên sóng được 16 tập. Ở diễn biến mới nhất, cặp đôi nhân vật Trung Hiếu (Lê Hải) và Tú (Quỳnh Châu) khiến người xem thích thú với những tương tác ngọt ngào, dễ thương.

Cặp đôi tái ngộ tại quán cafe, có cuộc trò chuyện cởi mở. Hiếu tiết lộ đã ấn tượng với Tú kể từ lần chứng kiến cô ra tay đòi lại công bằng cho người bạn. Hiếu cũng chủ động góp ý và tạo cơ hội cho Tú trên hành trình theo đuổi dự án phim.

Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, Trung Hiếu còn chủ động “thả thính”. Anh cho biết đã “ứng tuyển vào vị trí em rể” của anh trai Tú, khiến cô ngượng ngùng khi hiểu được ý của người đối diện.

Những khoảnh khắc của cả hai trong phim được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tương tác tự nhiên, hài hước của bộ đôi khiến nhiều người xem thích thú. Không ít ý kiến nhận xét hai người xứng đôi, có “nét phu thê”. Dân mạng cũng tích cực “ship couple” hai nhân vật này.

Lê Hải nhận được lời khen với ngoại hình sáng, hợp vai diễn. Anh hóa thân thành một “tổng tài” điển trai, phong thái lịch lãm song tính cách lại gần gũi, thú vị. Ngoài ra, ánh mắt đượm tình và nụ cười ngọt ngào của nhân vật dễ dàng chinh phục người đối diện. Vai diễn trong Cách em 1 milimet giúp Lê Hải chiếm trọn cảm tình của người xem.

Hình tượng mới của Lê Hải nhận về nhiều lời khen. Anh được nhận xét là gương mặt “tổng tài” đầy triển vọng mới của màn ảnh nhỏ. Lê Thanh Hải sinh năm 1994, sở hữu ngoại hình điển trai được ví như "Nhậm Gia Luân bản Việt". Năm 2016, anh gây chú ý khi xuất hiện trong MV Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà.

Kể từ đó, Lê Hải bắt đầu tham gia diễn xuất và được khán giả chú ý. Ngoài chiều cao tốt, anh sở hữu gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền. Trước màn xuất hiện duyên dáng trong Cách em 1 milimet, Lê Hải cũng từng được yêu thích qua vai tổng tài trong bộ phim Ước mình cùng bay.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.