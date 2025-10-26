Quyền Linh viếng mộ cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh trong ngày giỗ của đồng nghiệp. Cả hai trước đó là bạn thân, có nhiều kỷ niệm khắc cốt ghi tâm.

Sáng 26/10, Quyền Linh gây chú ý khi đăng bài viết tưởng nhớ cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Diễn viên Chốt đơn xuất hiện trong trang phục giản dị với áo thun và quần short khi viếng mộ người bạn cũ trong ngày giỗ lần thứ 29. Mặc dù trời đổ mưa lớn, Quyền Linh vẫn tới sớm để thắp nén hương cho Lê Công Tuấn Anh.

"Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng giờ mưa quá, thành phố lại ngập nước nữa nên chưa thấy ai tới, ráng đợi chút xíu nữa tạnh mưa bạn bè sẽ tới thắp hương cho bạn nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nha… Ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó hương vị của tình huynh đệ", Quyền Linh chia sẻ.

Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên chia sẻ thêm tấm hình chụp trước ngôi mộ của đồng nghiệp. Bài đăng của Quyền Linh nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tưởng nhớ Lê Công Tuấn Anh, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của Quyền Linh với cố nghệ sĩ.

Đạo diễn Phương Điền, NSND Việt Anh và các nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ nhiều bài đăng, tưởng nhớ Lê Công Tuấn Anh trong ngày giỗ của anh.

Trước đó, trên sóng truyền hình, Quyền Linh từng bật khóc nức nở khi nhắc về người bạn quá cố. Diễn viên tâm sự cả hai là bạn thân, có với nhau nhiều kỷ niệm khắc cốt ghi tâm suốt bao năm. Quyền Linh cũng cho hay vào mỗi dịp giỗ của Lê Công Tuấn Anh, anh em và bạn bè lại ra mộ thắp hương và mang đến những món đồ mà cố nghệ sĩ yêu thích nhất.

Lê Công Tuấn Anh là ngôi sao màn bạc hàng đầu Việt Nam trong thập niên 1990. Diễn viên mang đến hình ảnh về người đàn ông hiền lành, chung tình trên màn ảnh trong các bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên, Ngọt ngào và man trá, Anh chỉ có mình em, Vị đắng tình yêu...

Ngày 17/10/1996, Lê Công Tuấn Anh qua đời ở tuổi 29. Sau ngày anh ra đi, hàng trăm câu chuyện thêu dệt về lý do anh tự vẫn được chia sẻ. Khán giả thương tiếc cho anh, một tài hoa điện ảnh ra đi khi đang ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp.