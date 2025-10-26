Kim Kardashian giải nghệ?

Kim Kardashian cho biết đã sẵn sàng từ bỏ hình tượng hiện tại, hướng tới trở thành một luật sư trong thời gian tới.

Theo Page Six, Kim Kardashian gây chú khi xuất hiện trên The Graham Norton Show hôm 24/10. Tại đây, ngôi sao truyền hình thực tế gây sốc khi tiết lộ muốn trở thành luật sư tranh tụng, sau kỳ thi luật sư hồi tháng 7.

“Tôi sẽ chính thức đủ điều kiện trong hai tuần nữa. Tôi hy vọng có thể hành nghề luật. Có lẽ 10 năm nữa, tôi sẽ từ bỏ việc làm Kim K để trở thành luật sư tranh tụng. Đó mới là điều tôi thực sự mong muốn”, người đẹp chia sẻ.

Theo nguồn tin, sau 6 năm ròng rã theo học luật, Kim đã ăn mừng việc nhận bằng vào tháng 5. Trong buổi lễ tốt nghiệp riêng tư cùng gia đình và bạn bè, một người cố vấn cho biết Kim đã dành 18 giờ mỗi tuần, 48 tuần mỗi năm, liên tục suốt 6 năm để học tập, nghiên cứu.

Kim Kardashian khao khát trở thành luật sư tranh tụng. Ảnh: INSTARimages.

"Tổng cộng 5.184 giờ học luật. Khoảng thời gian đó, cô ấy phải sắp xếp giữa việc nuôi dạy bốn đứa con, điều hành doanh nghiệp, quay chương trình truyền hình và xuất hiện tại tòa án để bào chữa cho người khác", người này cho biết.

Ngôi sao The Kardashians lần đầu tiết lộ việc học luật trong một cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2019. Cô cho biết bản thân được truyền cảm hứng sau khi chứng kiến “kết quả tốt đẹp” trong vụ Alice Marie Johnson - nữ tù nhân mà cô đã giúp được trả tự do.

“Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ về điều này. Nhà Trắng đã gọi tôi đến để tham vấn việc cải cách hệ thống ân xá và tôi ngồi trong phòng Roosevelt cùng một thẩm phán từng tuyên án hình sự cùng nhiều người có quyền lực... Tôi muốn có khả năng đấu tranh cho những người đã trả giá đầy đủ cho lỗi lầm của họ. Tôi nghĩ hệ thống này có thể khác đi và tôi muốn chiến đấu để cải thiện nó", Kim chia sẻ.

Người sáng lập thương hiệu Skims cũng chia sẻ thẳng thắn về hành trình học luật của mình với người hâm mộ, thừa nhận đã thi trượt kỳ thi “baby bar” ba lần trước khi vượt qua vào năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 với Vogue Hong Kong, Kim tiết lộ rằng cô hy vọng một ngày nào đó sẽ mở được một hãng luật thành công.

Cha cô, Robert Kardashian, là một luật sư nổi tiếng, từng được biết đến là luật sư bào chữa của O.J. Simpson trong vụ án giết người gây chấn động năm 1995. Trong vụ án đó, Simpson cuối cùng được tuyên vô tội trong cáo buộc giết vợ cũ Nicole Brown Simpson và bạn của cô, Ron Goldman.