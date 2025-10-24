Chân dung người mẫu cầm đầu đường dây buôn cần sa, rửa tiền ở Brazil

Melissa Said vừa bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn cần sa và rửa tiền tại Brazil. Trước đó, cô được biết đến là một người mẫu, influencer có tiếng.

Theo New York Post, Melissa Said đã bỏ trốn khi cảnh sát dân sự bang Bahia (miền Đông Bắc Brazil) đột kích 5 căn nhà của cô. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã thành công bắt được Melissa khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở Bahia.

Trước khi bị bắt, Melissa Said được biết đến là một người mẫu kiêm influencer có tiếng. Trên trang cá nhân với hơn 350.000 người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống thường ngày. Melissa dành khá nhiều thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng và khoe những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống trên mạng xã hội.

Hình ảnh Melissa Said trước khi bị bắt.

Nữ influencer theo đuổi phong cách quyến rũ, với những bộ trang phục cắt xẻ, hở bạo tôn đường cong cơ thể. Cô cũng chăm chỉ khoe ảnh bikini, tạo dáng sexy trước ống kính. Melissa Said còn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh miệng phì phèo khói thuốc, được cho là đang hút cần sa.

Trong video mới nhất đăng tải hôm 3/10, Melissa vừa hút cần sa vừa nói về việc hợp pháp hóa loại chất này.

Sau khi thông tin Melissa Said bị bắt giữ lan truyền, dân mạng tràn vào trang cá nhân của cô, để lại nhiều bình luận trái chiều.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Melissa Said bị cáo buộc là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm lớn chuyên phân phối cần sa và rửa tiền.

Melissa có thể đối diện với án tù 25 năm nếu bị kết tội.

Ông Ernandes Junior - giám đốc Cục Phòng chống và Trấn áp Ma túy bang - cho biết: “Chúng tôi phát hiện ngoài việc khuyến khích sử dụng ma túy, cô ta còn trực tiếp bán và phân phối chất cấm ở Bahia và nhận hàng từ một số nguồn cung tại São Paulo".

Hiện, cảnh sát đang mở rộng điều tra về vai trò của ngôi sao mạng xã hội 23 tuổi trong đường dây buôn bán ma túy. Nếu bị kết tội, nữ influencer có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù. Theo Correio, Melissa bị thẩm vấn cùng luật sư vào tối 23/10, sau đó trải qua giám định pháp y và bị tạm giam chờ phiên điều trần.