'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hiện tại

Trì Trọng Thụy hiện tại tích cực phát triển sự nghiệp riêng, không ngần ngại làm môi giới bất động sản hay livestream bán hàng, thoát khỏi cái bóng "rể hào môn".

Theo trang 163, hôn nhân của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy với nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa vẫn luôn được công chúng quan tâm suốt nhiều năm qua.

Gần đây, ở tuổi ngoài 70, diễn viên Tây Du Ký gây chú ý khi xuất hiện trên phố trong vai trò môi giới bất động sản. Ông còn tự quay video để đăng lên mạng. Xuất hiện trong ống kính của người đi đường, Trì Trọng Thụy vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Diễn viên thậm chí còn mở livestream bán hàng. Điều này khiến công chúng ngạc nhiên vì ông là chồng của nữ tỷ phú giàu bậc nhất Trung Quốc.

Việc Trì Trọng Thụy khoảng thời gian gần đây tích cực livestream bán hàng, kinh doanh, làm dấy lên nhiều bàn tán xoay quanh tài sản của nam diễn viên. Một số luồng ý kiến cho rằng có thể khoản tài sản mà bà Trần Lệ Hoa chia cho chồng không nhiều như đồn đoán. Song số khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy muốn tự lập, thoát khỏi cái bóng “rể hào môn”.

Trì Trọng Thụy hiện tại. Ảnh: Sohu.

Trước đó, dư luận từng xôn xao trước tin di chúc của bà Trần Lệ Hoa bị lộ. Theo đó, mỗi người con nhận thừa kế 10 tỷ NDT, phần còn lại thuộc về Trì Trọng Thụy. Song, người trong cuộc không lên tiếng xác nhận thông tin này. Trì Trọng Thụy cũng từng chia sẻ rằng tình cảm của ông dành cho vợ là thật lòng, không màng chuyện tài sản.

Trước khi kết hôn với Trì Trọng Thụy, Trần Lệ Hoa từng ly hôn và có ba người con riêng. Ban đầu, chính ngoại hình điển trai của Trì Trọng Thụy đã khiến bà chú ý, nhưng ông lại do dự vì khoảng cách tuổi tác (bà hơn ông 11 tuổi) và địa vị xã hội quá chênh lệch.

Theo 163, khi mẹ Trì Trọng Thụy lâm bệnh, Trần Lệ Hoa đã tận tâm giúp đỡ, khiến ông cảm động và quyết định tiến tới hôn nhân. Hai người tổ chức lễ cưới riêng tư tại Bắc Kinh, không công khai với truyền thông. Trong đêm cưới, bà Trần Lệ Hoa đưa ra 3 quy tắc cho chồng: "Không chen lời khi vợ đang nói, không ăn cơm khi vợ chưa động đũa và không sinh thêm con".

Sau khi về chung nhà, Trì Trọng Thụy chăm sóc gia đình và cùng vợ tham gia nhiều dự án, làm phó giám đốc Bảo tàng Tử Đàn. Cặp đôi sống yên ấm, không hề có tin đồn mâu thuẫn nào suốt nhiều thập kỷ.