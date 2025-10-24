Mặt mộc của Ha Ji Won

Ngôi sao "Hoàng hậu Ki" gây xôn xao khi khoe mặt mộc tươi tắn, rạng rỡ ở tuổi 47.

Mới đây, Ha Ji Won gây chú ý khi đăng tải bức ảnh mới trên trang cá nhân. Diễn viên không trang điểm, khoe gương mặt mộc khi chụp ảnh selfie.

Trong ảnh, Ha Ji Won xuất hiện tươi tắn với áo cardigan nâu, xõa tóc tự nhiên. Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt trẻ trung của ngôi sao Hoàng hậu Ki. Ở tuổi 47, diễn viên gây bất ngờ với làn da căng bóng, mịn màng, hầu như không để lộ dấu hiệu thời gian.

Ha Ji Won khoe mặt mộc tươi tắn. Ảnh: IGNV.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Dưới phần bình luận, dân mạng trầm trồ trước nhan sắc của minh tinh sinh năm 1978. Đa số ý kiến khen ngợi gương mặt mộc trẻ trung, tươi tắn của Ha Ji Won. Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả cho rằng cô gầy hơn so với trước kia, gương mặt có chút hốc hác.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Ha Ji Won từng gây lo lắng vì hình ảnh gầy gò khi xuất hiện tại một buổi triển lãm. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang giảm cân quá mức. Trên các chương trình truyền hình, Ha Ji Won nhiều lần tiết lộ việc ăn kiêng, giảm cân. Cô từng chia sẻ hộp cơm trưa chứa toàn rau củ, bao gồm cà rốt và bắp cải ăn kèm nước sốt làm từ chanh nguyên quả.

Ha Ji Won sinh năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô hiếm khi chia sẻ về đời tư và luôn giữ hình ảnh kín tiếng trước truyền thông. Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Ha Ji Won từng chia sẻ rằng cô ưu tiên sự nghiệp diễn xuất và chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn.