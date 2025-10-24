Diễn viên Mỹ qua đời ở tuổi 23

Isabelle Tate, diễn viên trong loạt phim "9-1-1: Nashville", qua đời ở tuổi 23 vì căn bệnh Charcot-Marie-Tooth. Thông tin khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp của cô bàng hoàng.

Theo tờ People, hôm 23/10, công ty quản lý của Isabelle Tate thông báo nữ diễn viên đã qua đời vì một dạng hiếm của bệnh Charcot-Marie-Tooth (bệnh teo cơ mác). Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/10, trong vòng tay người thân gia đình. Phía gia đình diễn viên mong có được không gian riêng tư trong thời điểm này.

Isabelle Tate vừa tốt nghiệp Đại học Bang Middle Tennessee và đã giành được vai diễn đầu tiên trong loạt phim nổi tiếng 9-1-1: Nashville. Trong series, Tate vào vai Julie, một cô gái ngồi xe lăn tham dự buổi biểu diễn thoát y, nơi anh chàng Blue (Hunter McVey thủ vai) đặc biệt chú ý đến cô.

Sau khi hay tin bạn diễn qua đời, Hunter McVey bày tỏ bàng hoàng. “Tôi không quen Isabelle trước khi ghi hình... Tôi đã rất lo lắng, hồi hộp, và sau mỗi lần quay, chúng tôi lại trao đổi vài lời, lúc nào cũng là những lời động viên từ cô ấy. Sau cảnh quay, tôi có dịp trò chuyện thêm, và cô ấy thật sự có nguồn năng lượng tích cực. Có thể cảm nhận rõ rằng cô ấy mang niềm vui đến cho rất nhiều người”, tài tử chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả cũng đăng bài tưởng nhớ Isabelle Tate, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình cô.

Isabelle Tate qua đời ở tuổi 23. Ảnh: IGNV.

Theo Hiệp hội Charcot-Marie-Tooth (CMTA), Charcot-Marie-Tooth là một căn bệnh hiếm, ảnh hưởng đến nhiều hệ thống và cơ quan trong cơ thể, gây ra các triệu chứng tiến triển suốt đời như yếu và teo cơ ở tay, chân, mất cảm giác và nhiều biến chứng khác. Những triệu chứng này thường dẫn đến khó khăn trong việc giữ thăng bằng, đi lại, sử dụng tay và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Trước Isabelle Tate, huyền thoại nhạc đồng quê Alan Jackson cũng được chẩn đoán mắc bệnh này vào năm 2021. Ở tuổi 67, ông đã thông báo kế hoạch giải nghệ vì căn bệnh Charcot-Marie-Tooth. Buổi diễn cuối cùng của ngôi sao âm nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.