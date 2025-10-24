Diễn viên Tùng Nhân hiện tại

Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz, ngôi sao "Lộc đỉnh ký" gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh chụp cùng đồng nghiệp. Ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 76.

Theo tờ China Times, sau nửa thế kỷ hoạt động diễn xuất, Lưu Tùng Nhân ở tuổi thập tuần gần như rút lui khỏi màn ảnh. Nam diễn viên sống kín tiếng 8 năm qua, ít xuất hiện công khai trước truyền thông.

Mới đây, hình ảnh Tùng Nhân tại một bữa tiệc thu hút sự quan tâm. Diễn viên Trúc Hân đăng tải loạt ảnh, cho thấy cô cùng Hồ Phong, Mễ Tuyết, Khương Đại Vệ và nhiều nghệ sĩ khác tụ họp, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng nam diễn viên.

Trong loạt ảnh, Tùng Nhân mặc áo dài tay màu xanh lá, khoác áo gile đen bên ngoài. Dù mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc và gương mặt gầy hẳn đi so với thời đóng phim, ông vẫn cho thấy thần sắc tươi tỉnh, minh mẫn.

Lưu Tùng Nhân chụp ảnh cùng đàn em. Ảnh: IGNV.

Trúc Hân tiết lộ quen biết đàn anh nhau khi cùng đóng bộ phim Thiếu gia vùng Tây Quan (2003), sau đó tiếp tục bắt tay ông trong một số dự án khác.

“Được hợp tác và làm việc với anh ấy thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Bao nhiêu năm qua, dù trong công việc hay cuộc sống, tôi vẫn luôn ghi nhớ mọi điều anh ấy chỉ dạy”, Trúc Hân chia sẻ.

Dưới phần bình luận, khán giả gửi lời chúc sức khỏe ngôi sao Lộc đỉnh ký. Nhiều người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi ông vẫn khỏe mạnh. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền tin đồn Tùng Nhân bị đột quỵ, dẫn đến sụt cân, đi lại lẫn giao tiếp đều gặp khó khăn.

Tuy nhiên sau đó, quản lý của diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng ông chỉ bị té ngã, dẫn đến việc đi lại bất tiện, chứ không phải đột quỵ.

Lưu Tùng Nhân sinh năm 1949, là diễn viên gạo cội của Hong Kong, Trung Quốc. Ông đã hoạt động trong làng giải trí hơn 50 năm, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bộ bộ kinh tâm, Lộc đỉnh ký, Tuế nguyệt phong vân, Ỷ thiên đồ long ký… Kể từ năm 2017, Tùng Nhân không còn tham gia phim ảnh.