Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên Tùng Nhân hiện tại

  • Thứ sáu, 24/10/2025 05:16 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz, ngôi sao "Lộc đỉnh ký" gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh chụp cùng đồng nghiệp. Ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 76.

Theo tờ China Times, sau nửa thế kỷ hoạt động diễn xuất, Lưu Tùng Nhân ở tuổi thập tuần gần như rút lui khỏi màn ảnh. Nam diễn viên sống kín tiếng 8 năm qua, ít xuất hiện công khai trước truyền thông.

Mới đây, hình ảnh Tùng Nhân tại một bữa tiệc thu hút sự quan tâm. Diễn viên Trúc Hân đăng tải loạt ảnh, cho thấy cô cùng Hồ Phong, Mễ Tuyết, Khương Đại Vệ và nhiều nghệ sĩ khác tụ họp, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng nam diễn viên.

Trong loạt ảnh, Tùng Nhân mặc áo dài tay màu xanh lá, khoác áo gile đen bên ngoài. Dù mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc và gương mặt gầy hẳn đi so với thời đóng phim, ông vẫn cho thấy thần sắc tươi tỉnh, minh mẫn.

Luu Tung Nhan anh 1

Lưu Tùng Nhân chụp ảnh cùng đàn em. Ảnh: IGNV.

Trúc Hân tiết lộ quen biết đàn anh nhau khi cùng đóng bộ phim Thiếu gia vùng Tây Quan (2003), sau đó tiếp tục bắt tay ông trong một số dự án khác.

“Được hợp tác và làm việc với anh ấy thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Bao nhiêu năm qua, dù trong công việc hay cuộc sống, tôi vẫn luôn ghi nhớ mọi điều anh ấy chỉ dạy”, Trúc Hân chia sẻ.

Dưới phần bình luận, khán giả gửi lời chúc sức khỏe ngôi sao Lộc đỉnh ký. Nhiều người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi ông vẫn khỏe mạnh. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền tin đồn Tùng Nhân bị đột quỵ, dẫn đến sụt cân, đi lại lẫn giao tiếp đều gặp khó khăn.

Tuy nhiên sau đó, quản lý của diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng ông chỉ bị té ngã, dẫn đến việc đi lại bất tiện, chứ không phải đột quỵ.

Lưu Tùng Nhân sinh năm 1949, là diễn viên gạo cội của Hong Kong, Trung Quốc. Ông đã hoạt động trong làng giải trí hơn 50 năm, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bộ bộ kinh tâm, Lộc đỉnh ký, Tuế nguyệt phong vân, Ỷ thiên đồ long ký… Kể từ năm 2017, Tùng Nhân không còn tham gia phim ảnh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Victoria bị hỏi về tin Beckham ngoại tình

Vợ chồng Beckham phải đối mặt với những tin đồn về chuyện hôn nhân suốt nhiều năm qua. Song cả hai vẫn tình cảm bền chặt, cùng vượt qua sóng gió.

30:1812 hôm qua

Video mỉa mai Lưu Diệc Phi và các ngôi sao hạng A

Một video của tạp chí Vogue China gây tranh cãi khi mỉa mai các nghệ sĩ Hoa ngữ thích tranh giành địa vị, thể hiện bản thân quá lố trên thảm đỏ.

32:1919 hôm qua

Phim 18+ gây bàn tán của Thư Kỳ

"Hồi hồn kế" làm người ta thổn thức trong những trăn trở về ranh giới giữa tội ác và lẽ phải. Mà tại đó, tình mẫu tử thiêng liêng tỏa sáng sau những bi kịch và nỗi đau khôn nguôi.

05:46 22/10/2025

Tống Khang

Lưu Tùng Nhân Ỷ thiên đồ long ký Lộc đỉnh ký Lộc đỉnh ký bộ bộ kinh tâm

    Đọc tiếp

    Kelvin Khanh va Khoi My o hien tai hinh anh

    Kelvin Khánh và Khởi My ở hiện tại

    1 giờ trước 16:19 24/10/2025

    0

    Khởi My mới đây phủ nhận việc cô mang bầu, đồng thời giải thích lý do Kelvin Khánh ít xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

    Cong an TP.HCM canh bao nhieu ca khuc hinh anh

    Công an TP.HCM cảnh báo nhiều ca khúc

    2 giờ trước 15:51 24/10/2025

    0

    Những ca khúc ''Miền mộng mị'' của GDucky, ''CLME'' của Hoàng Tôn x Andree x Tinle... vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cảnh báo.

    Luu Diec Phi gay xon xao hinh anh

    Lưu Diệc Phi gây xôn xao

    2 giờ trước 15:50 24/10/2025

    0

    Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cùng góp mặt trong một sự kiện thời trang quy tụ dàn sao Hoa ngữ. Hai diễn viên gây chú ý khi đứng chung khung hình nhưng không tương tác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý