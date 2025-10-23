Victoria bị hỏi về tin Beckham ngoại tình

Vợ chồng Beckham phải đối mặt với những tin đồn về chuyện hôn nhân suốt nhiều năm qua. Song cả hai vẫn tình cảm bền chặt, cùng vượt qua sóng gió.

Theo Page Six, Victoria vừa gây chú ý khi xuất hiện trên podcast Call Her Daddy, phát sóng hôm 22/10. Bà xã Beckham gián tiếp đề cập đến những tin đồn chồng ngoại tình từng gây xôn xao trong quá khứ.

Khi MC Alex Cooper hỏi về cách vợ chồng cô đối mặt với những tin đồn xoay quanh chuyện hôn nhân, Victoria nói bóng gió: “Cô biết không, chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió, và chúng tôi cũng vừa nói về điều đó khi mới kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Và nhân tiện đây, từng có người nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ không bền... Thế mà 26 năm rồi đấy”.

Cựu thành viên Spice Girls chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã chịu đựng đủ thứ, nhưng vẫn luôn ở bên nhau, cùng vượt qua cơn bão đó". Cũng trong buổi trò chuyện, Victoria chia sẻ về mối quan hệ trong gia đình, bất chấp những mâu thuẫn kéo dài giữa vợ chồng cô với con trai cả Brooklyn.

Mối quan hệ của Victoria và Beckham vẫn bền chặt trước những sóng gió. Ảnh: WireImage.

Trước đó, vào năm 2004, Rebecca Loos tuyên bố từng có quan hệ ngoài luồng trong vòng bốn tháng với David Beckham, sau khi anh mời cô đến khách sạn nhân lúc vợ đang đi công tác xa.

Ngôi sao bóng đá Anh từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Trong loạt phim tài liệu Beckham phát hành trên Netflix năm 2023, cựu danh thủ thừa nhận việc chứng kiến bà xã tổn thương vì những thông tin đó là điều “vô cùng khó khăn".

Dù vẫn đứng về phía chồng, Victoria tiết lộ từng oán trách anh khi tin ngoại tình bùng nổ trên truyền thông, và thừa nhận rằng đó là thời điểm cô cảm thấy bất hạnh nhất trong đời.

“Đó là giai đoạn bất hạnh nhất, vì tôi cảm thấy cả thế giới đang chống lại chúng tôi... Thực lòng mà nói, ngay cả hai chúng tôi cũng gần như đối đầu nhau”, cựu thành viên Spice Girls tâm sự.

Dù phía Beckham một mực phủ nhận, Rebecca Loos vẫn khẳng định mình không hề nói dối hay phóng đại bất cứ chuyện gì. Cô cho rằng mình đã dũng cảm nói ra sự thật, dám đối đầu với "cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc hàng đầu", có đủ tiền bạc để thuê đội ngũ truyền thông và luật sư giỏi nhất.