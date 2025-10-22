Phim 18+ gây bàn tán của Thư Kỳ

"Hồi hồn kế" làm người ta thổn thức trong những trăn trở về ranh giới giữa tội ác và lẽ phải. Mà tại đó, tình mẫu tử thiêng liêng tỏa sáng sau những bi kịch và nỗi đau khôn nguôi.

Câu chuyện của Hồi hồn kế mở ra bằng một vụ án rúng động. Sau bị rơi vào tổ chức lừa đảo, con gái của Huệ Quân (Thư Kỳ) hôn mê sâu. Trong khi con gái của Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) chết tức tưởi. Bi kịch của hai thiếu nữ tuổi đôi mươi đẩy những bà mẹ vào cảnh tuyệt vọng, thống khổ.

Dù kẻ đầu sỏ bị kết án tử hình, Huệ Quân và Triệu Tĩnh vẫn không thể nguôi cơn giận. Họ hạ quyết tâm nhờ đến tâm linh, hồi sinh gã trong vòng 7 ngày để báo thù, đồng thời lật tẩy những bí mật còn bỏ ngỏ đằng sau vụ án lừa đảo.

Hành trình trả thù của những bà mẹ

Hồi hồn kế mang màu sắc đặc biệt, khi pha trộn cả yếu tố hình sự, trinh thám với tâm linh. Chưa dừng ở đó, hành trình đi tìm công lý của những bà mẹ còn in đậm sắc thái tâm lý, khi liên tục bị thử thách trong cuộc giằng co giữa nỗi đau mất con và khát vọng trả thù. Nó buộc nhân vật phải vượt qua ranh giới đạo đức, tiến vào “vùng xám” mà ở đó, mỗi quyết định của nhân vật định nghĩa bản chất của họ.

Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, họ chạy đua với thời gian để buộc tên tội phạm đã trực tiếp gây ra thảm kịch cho hai gia đình đối diện tội ác, song song đó tìm ra nơi cất giấu khoản tiền phi pháp - thứ có thể cứu sống người con đang hôn mê. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ khi loạt sự cố xảy ra, đẩy những bà mẹ vào tình thế bí bách, thậm chí lạc lối hay đôi khi mất niềm tin ở nhau.

Đặt cạnh hành trình của Huệ Quân và Triệu Tĩnh còn có tuyến truyện về Hoàng (Giả Tịnh Văn), cũng có con là nạn nhân của đường dây lừa đảo nhưng may mắn trở về an toàn. Là một luật sư, cô phải đối mặt với mâu thuẫn của việc thượng tôn pháp luật, hay nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Huệ Quân và Triệu Tĩnh.

Câu hỏi về xung đột đạo đức trên hành trình trả thù của những bà mẹ là xương sống bộ phim. Nó đẩy nhân vật vào giữa lằn ranh thiện - ác, khi trượt dài trên vòng xoáy của thù hận và khao khát công lý thực thụ - thứ mà họ tin không thể có được nếu chỉ nhờ luật pháp.

Phim sử dụng nhiều cú plot-twist làm lệch hướng phán đoán của khán giả.

Hồi hồn kế cũng theo đó chỉ điểm những góc khuất đời sống xã hội, nơi ánh sáng công lý của pháp luật chưa thể chạm tay tới, nơi tội ác được che giấu bởi lớp vỏ chính nghĩa. Để rồi, thông điệp về nghịch lý giữa điều đúng và cái sai, điều thiện và cái ác khiến người ta phải thổn thức trong những trăn trở.

Với lối kể phi tuyến tính chậm rãi nửa đầu, dồn dập hồi sau, phim dẫn dắt người xem bước qua nhiều sự kiện, từ thực tại tới quá khứ. Bí mật thực sự được che giấu kỹ càng, thử thách sự kiên nhẫn của cả nhân vật lẫn khán giả khi phải lật mở từng lớp lang ký ức. Dẫu vậy, sự xuất hiện của nhiều cảnh hồi tưởng kéo dài cũng vô tình khiến tiết tấu chậm lại, đôi khi làm mất đi tính hồi hộp, gấp gáp của một loạt phim mang yếu tố trinh thám, hình sự.

Việc đạo diễn cố gắng kể quá nhiều câu chuyện cùng lúc, từ hành trình báo thù, cứu chuộc tội lỗi cho tới những kế hoạch vạch trần mạng lưới tội phạm, khiến mạch phim trở nên lê thê ở nhiều trường đoạn.

Lựa chọn mang yếu tố siêu nhiên vào phim cũng là con dao hai lưỡi. Ban đầu, nó quét lên bức tranh Hồi hồn kế lớp màu sắc đặc biệt, gợi lên nhiều hứa hẹn về tác động của thế lực tâm linh tới công cuộc vạch trần sự thật, đòi lại công lý của những bà mẹ.

Song rốt cuộc, người xem lại thấy hụt hẫng khi yếu tố này chỉ làm nền, không có sức nặng rõ rệt tới câu chuyện và quyết định của mỗi nhân vật. Thành thử, hiện tượng tâm linh vô tình trở thành “lỗ hổng” về mặt logic của Hồi hồn kế.

Dàn cast tỏa sáng

Thế nhưng, chính màn trình diễn tuyệt vời của dàn cast là điều đã níu chân sự hào hứng nơi khán giả. Màn xuất hiện của 3 ảnh hậu Kim Mã có thể coi là bảo chứng về diễn xuất cho loạt phim.

Hồi hồn kế quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực.

Thư Kỳ vào vai Huệ Quân, một người mẹ đang lạc lối và kiệt quệ sau bi kịch sống thực vật của người con gái. Sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ, Thư Kỳ trở lại, mang tới một màn trình diễn đầy cảm xúc với những sắc thái tâm lý được lột tả sinh động mà đầy tinh tế.

Thư Kỳ vụt sáng với những cảnh bùng nổ cảm xúc, lột tả chân thực bức chân dung của một bà mẹ đầy tổn thương và bất lực. Huệ Quân hiện lên với nhiều sắc thái đối lập, mong manh trong nỗi đau nhưng rồi cũng đầy dữ dội giữa vòng xoáy đạo đức, công lý.

Trong khi đó, Triệu Tĩnh dưới màn hóa thân của Lý Tâm Khiết lại ở khía cạnh đối lập, một người đàn bà đã gần như đánh mất toàn bộ niềm tin vào cuộc đời. Cái chết của con gái triệt để đập vỡ mục tiêu sống của người mẹ đáng thương. Triệu Tĩnh dường như chỉ tiếp tục tồn tại để trả thù, với một trái tim vụn vỡ vì ôm nỗi mất mát quá lớn.

Diễn viên ghi điểm với lối diễn tiết chế, miêu tả sinh động một nhân vật lạnh lùng, lãnh cảm. Cảm xúc của Triệu Tĩnh như mặt hồ hóa băng, không dữ dội và cuộn trào, nhưng tỏa ra hơi lạnh trong từng cử chỉ, ánh mắt. Ở đó, người ta cảm nhận được hình bóng một bà mẹ trống rỗng, tựa cái xác không hồn. Sự căm phẫn tột độ là thứ đẩy người đàn bà chẳng còn gì để mất ấy tiếp tục tiến về phía trước.

Hai nhân vật này cùng chia sẻ nỗi đau, nhưng lại nằm ở hai thái cực hoàn toàn đối lập. Trong khi, luật sư Hoàng - người ban đầu cố gắng đứng ngoài cuộc báo thù đẫm máu - lại có một hành trình tâm lý thử thách. Đặt cạnh hai bà mẹ còn lại, nhân vật của Giả Tịnh Văn đầy sự giằng co, với nhiều toan tính cá nhân được che đậy cẩn thận dưới lớp vỏ ẩn nhẫn của một luật sư.

Phim sau khi ra mắt đang gây sốt trên Netflix tại nhiều quốc gia.

Phần hình ảnh đặc sắc cũng góp phần khiến câu chuyện Hồi hồn kế trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Hình ảnh ký ức được phủ lên một gam màu ấm, trong khi tông lạnh của thực tại cùng những khung hình tĩnh kéo dài tạo cảm giác bức bối và cô lập, như thể không gian đang nén chặt cảm xúc nhân vật.

Ống kính của đạo diễn không ngừng biến hóa, đặt người xem ở nhiều điểm nhìn trong bức tranh đầy nét vẽ phức tạp về góc khuất xã hội và mặt tối đạo đức. Ở nhiều cảnh one-shot, khán giả còn được hòa mình vào trải nghiệm của nhân vật, dường như đang tận mắt chứng kiến những bi kịch diễn ra.

Ngay khi ra mắt, Hồi hồn kế nhanh chóng lọt top thịnh hành trên Netflix tại nhiều quốc gia. Tác phẩm vươn lên top 3 phim nói tiếng Trung được xem nhiều nhất nền tảng trong tuần đầu phát hành, giữ vững vị trí top 10 tại hơn 12 quốc gia châu Á.