Sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn sau khi tái xuất

Huỳnh Anh Tuấn gầy hơn trước, song diễn viên hiện tại có thể đi lại bình thường, vui vẻ khi trở lại gian bếp nấu ăn quen thuộc.

Sau nhiều tháng điều trị đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện. Những ngày gần đây, nam diễn viên gây chú ý khi tái xuất trong các vlog ẩm thực. Mới nhất, anh cùng trợ lý thực hiện món ăn cháo cá lóc rau đắng.

Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện tươi tắn, đi lại không còn khó khăn, cho thấy sức khỏe đã cải thiện. Song, nhiều khán giả lo lắng khi nam diễn viên gầy hơn rõ rệt so với trước kia. Quản lý của Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: "Thực ra bác sĩ khuyên không nên để anh Tuấn mũm mĩm trở lại, cứ duy trì như hiện tại là ổn. Chứ mũm mĩm là có nhiều vấn đề về mỡ máu, không tốt cho anh ấy".

Theo quản lý, diễn viên hiện tại có thể trò chuyện bình thường, nhưng chưa nói rõ ràng, lưu loát. Do đó, Huỳnh Anh Tuấn chưa lồng tiếng cho các video như trước đây.

Huỳnh Anh Tuấn trở lại gian bếp nấu ăn cùng ê-kíp.

"Anh Tuấn muốn đợi tới lúc nói chuyện lưu loát được thì mới tự đọc lời bình cho vlog", quản lý cho hay.

Trước đó, Huỳnh Anh Tuấn từng rơi vào tình trạng nguy kịch cuối tháng 6 khi bất tỉnh trong nhà vệ sinh lúc ghi hình ở TP.HCM. Bác sĩ kết luận anh bị đột quỵ cả tim và não, nguy cơ tử vong 80%. Diễn viên được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, rồi tiếp tục phục hồi ở Cần Thơ.

Cuối tháng 9, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất trong vlog ẩm thực sau 3 tháng điều trị đột quỵ tim và não. Dù tay phải chưa linh hoạt và khả năng nói còn hạn chế, anh vẫn kiên trì tự pha bột, nhồi nguyên liệu để thực hiện clip nấu ăn.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh... Năm 2024, nam diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương.