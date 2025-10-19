Trương Minh Cường 'Lật mặt' bị đứt gân chân

Diễn viên "Lật mặt 7" bị chấn thương trong lúc chơi pickleball. Anh cho biết sắp tới sẽ phải phẫu thuật nối gân chân, mất nhiều tháng để hồi phục.

Tối 18/10, diễn viên Trương Minh Cường gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM với đôi chân băng bó. Anh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, phải tập tễnh chống nạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Lật mặt 7 tiết lộ mới bị chấn thương khi chơi pickleball. Ban đầu, anh còn chủ quan nhưng sau đó đã đi chụp MRI vì tình trạng ngày càng nặng. Bác sĩ cho biết anh bị đứt gân chân, phải trải qua phẫu thuật. "Ngày mai bác sĩ hẹn tôi tới khám lại. Còn lịch phẫu thuật để nối lại gân chân dự kiến là trong tuần sau", diễn viên sinh năm 1978 cho hay.

Diễn viên Trương Minh Cường gặp sự cố chấn thương khi chơi thể thao.

Trương Minh Cường chia sẻ chấn thương khiến anh gặp nhiều khó khăn khi sinh hoạt. Ngoài ra, công việc và các dự án của anh trong thời gian này cũng bị ảnh hưởng.

"Tôi mổ vậy không biết có còn đứng trên sân khấu được không. Bác sĩ nói thời gian để hồi phục phải cần khoảng 3 tháng. Bây giờ tôi còn đang vướng lịch sản xuất một bộ phim nữa", nam diễn viên tâm sự.

Trương Minh Cường cho biết phải phẫu thuật để nối gân chân vào tuần sau.

Trương Minh Cường sau hơn một thập kỷ vắng bóng gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải. “12 năm sống ở Mỹ, có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải làm gì đó để trở lại với nghệ thuật. Tôi rất hồi hộp không biết khi mình quay lại đóng phim, liệu khán giả còn yêu thương như trước hay không”, diễn viên chia sẻ tại họp báo phim.

Lật mặt 7 sau đó thắng lớn ngoài phòng vé, thu hơn 480 tỷ đồng và lọt top phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Sau Lật mặt 7, Trương Minh Cường mới đây xuất hiện trong bộ phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy. Song, phim không được khán giả đón nhận vì kịch bản rời rạc, nội dung thảm họa. Tác phẩm còn vướng nhiều ồn ào khi nữ chính Cát Phượng và phía ê-kíp sản xuất đấu tố nhau trên mạng xã hội.