Vợ và tình cũ của Justin Bieber 'khẩu chiến'

Ngay sau bài đăng móc mỉa đã bị xóa của Hailey Bieber, Selena Gomez đăng tải dòng trạng thái đáp trả. Cả hai thời gian gần đây được cho là đã "cạch mặt".

Theo Page Six, Selena Gomez vừa có động thái đáp trả Hailey Bieber, sau khi bị đối phương “đá đểu” trên mạng xã hội.

“Hãy để cô gái đó yên. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Đây là câu chuyện về sự chú ý chứ không phải trí tuệ. Hãy sống tử tế", Selena Gomez viết trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ thêm: “Thị trường làm đẹp đủ rộng cho tất cả chúng ta. Mong rằng mọi người có thể ngừng những cuộc chiến hay lời bàn tán vô nghĩa".

Đây được cho là lời đáp trả của Selena sau khi Hailey lên tiếng, than phiền việc thương hiệu làm đẹp của cô (Rhode Beauty) liên tục bị so sánh với thương hiệu của Selena (Rare Beauty).

Hailey và Selena được cho là đã nghỉ chơi. Ảnh: Tyrell Hampton.

“Thật khó chịu khi cứ bị đem ra so sánh với người khác. Tôi đâu có yêu cầu điều đó. Khi người ta đã định hình một câu chuyện về bạn trong đầu họ, bạn không thể làm gì để thay đổi điều đó”, bà xã Justin Bieber bức xúc.

“Tôi nghĩ ai cũng có không gian riêng. Tôi không cảm thấy muốn cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi", Hailey được cho là đang "móc mỉa" đối thủ.

Bài đăng của nữ người mẫu nhanh chóng thu hút quan tâm và làm dấy lên tranh luận. Đại diện của Hailey cho biết cô không cố ý nhắm đến Selena Gomez. Người đẹp sau đó cũng xóa bài đăng này. Song, dân mạng vẫn không ngừng bàn tán.

Hồi tháng 6, Hailey và Selena từng vướng tin đã "cạch mặt" sau khi bị phát hiện không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Mối quan hệ của hai nghệ sĩ luôn thu hút sự chú ý của khán giả, khi Hailey là vợ của Justin Bieber, trong khi Selena là tình cũ của hoàng tử nhạc pop.

Trước đó, Hailey vẫn giữ mối quan hệ tình bạn với Selena. Cô từng khẳng định trong một buổi phỏng vấn năm 2022 rằng giữa mình và tình cũ của chồng “chỉ toàn là yêu thương”.

Năm 2023, Selena Gomez thậm chí công khai kêu gọi người hâm mộ “ngừng” bắt nạt Hailey trên mạng xã hội. Không lâu sau, cả hai gây sốt khi cùng xuất hiện và chụp ảnh thân mật tại sự kiện Academy Music Gala.

Hailey từng nhấn “thích” bài đăng thông báo đính hôn của Selena Gomez, và nữ ca sĩ 33 tuổi cũng đáp lại bằng cách chúc mừng khi Hailey lần đầu lên bìa tạp chí Vogue.