Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ và tình cũ của Justin Bieber 'khẩu chiến'

  • Chủ nhật, 19/10/2025 07:55 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ngay sau bài đăng móc mỉa đã bị xóa của Hailey Bieber, Selena Gomez đăng tải dòng trạng thái đáp trả. Cả hai thời gian gần đây được cho là đã "cạch mặt".

Theo Page Six, Selena Gomez vừa có động thái đáp trả Hailey Bieber, sau khi bị đối phương “đá đểu” trên mạng xã hội.

“Hãy để cô gái đó yên. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Đây là câu chuyện về sự chú ý chứ không phải trí tuệ. Hãy sống tử tế", Selena Gomez viết trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ thêm: “Thị trường làm đẹp đủ rộng cho tất cả chúng ta. Mong rằng mọi người có thể ngừng những cuộc chiến hay lời bàn tán vô nghĩa".

Đây được cho là lời đáp trả của Selena sau khi Hailey lên tiếng, than phiền việc thương hiệu làm đẹp của cô (Rhode Beauty) liên tục bị so sánh với thương hiệu của Selena (Rare Beauty).

Justin Bieber anh 1

Hailey và Selena được cho là đã nghỉ chơi. Ảnh: Tyrell Hampton.

“Thật khó chịu khi cứ bị đem ra so sánh với người khác. Tôi đâu có yêu cầu điều đó. Khi người ta đã định hình một câu chuyện về bạn trong đầu họ, bạn không thể làm gì để thay đổi điều đó”, bà xã Justin Bieber bức xúc.

“Tôi nghĩ ai cũng có không gian riêng. Tôi không cảm thấy muốn cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi", Hailey được cho là đang "móc mỉa" đối thủ.

Bài đăng của nữ người mẫu nhanh chóng thu hút quan tâm và làm dấy lên tranh luận. Đại diện của Hailey cho biết cô không cố ý nhắm đến Selena Gomez. Người đẹp sau đó cũng xóa bài đăng này. Song, dân mạng vẫn không ngừng bàn tán.

Hồi tháng 6, Hailey và Selena từng vướng tin đã "cạch mặt" sau khi bị phát hiện không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Mối quan hệ của hai nghệ sĩ luôn thu hút sự chú ý của khán giả, khi Hailey là vợ của Justin Bieber, trong khi Selena là tình cũ của hoàng tử nhạc pop.

Trước đó, Hailey vẫn giữ mối quan hệ tình bạn với Selena. Cô từng khẳng định trong một buổi phỏng vấn năm 2022 rằng giữa mình và tình cũ của chồng “chỉ toàn là yêu thương”.

Năm 2023, Selena Gomez thậm chí công khai kêu gọi người hâm mộ “ngừng” bắt nạt Hailey trên mạng xã hội. Không lâu sau, cả hai gây sốt khi cùng xuất hiện và chụp ảnh thân mật tại sự kiện Academy Music Gala.

Hailey từng nhấn “thích” bài đăng thông báo đính hôn của Selena Gomez, và nữ ca sĩ 33 tuổi cũng đáp lại bằng cách chúc mừng khi Hailey lần đầu lên bìa tạp chí Vogue.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Lương Bằng Quang xin lỗi

Tối 18/10, Lương Bằng Quang đăng tải video xin lỗi khán giả và giải thích về "bức thư của Ngân 98" gây tranh cãi những ngày qua.

12 giờ trước

Lý do Tom Cruise chia tay

Chuyện tình kéo dài 8 tháng giữa Tom Cruise và Ana de Armas được cho là đã tan vỡ, vì cả hai không thể tìm được cách dung hòa khi ở bên nhau.

26:1563 hôm qua

Bom tấn 160 triệu USD gây chia rẽ

Dưới bàn tay đạo diễn Joachim Rønning, "Tron: Ares" đầy tham vọng với khi hướng đến những chủ đề lớn. Chỉ có điều, kịch bản phim lại chưa thực sự chặt chẽ, ấn tượng.

27:1593 hôm qua

Hoàng Nhi

Justin Bieber Selena Justin Bieber Hailey Bieber Selena Gomez khẩu chiến

  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Anh Dao khac la hinh anh

Anh Đào khác lạ

2 giờ trước 06:29 19/10/2025

0

Hồng Diễm, Anh Đào được chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn kiểm sát viên. Với họ, đây là hình tượng nhân vật mới và thử thách.

Tran Thanh thong bao soc o Anh trai ‘say hi’ hinh anh

Trấn Thành thông báo sốc ở Anh trai ‘say hi’

3 giờ trước 06:00 19/10/2025

0

Trong tập 5 của Anh trai "say hi", Trấn Thành công bố 6 cái tên có điểm bình chọn thấp nhất sẽ bị loại. Tuy nhiên, nam MC sau đó thông báo luật chơi mới gây bất ngờ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý