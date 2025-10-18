Bom tấn 160 triệu USD gây chia rẽ

Dưới bàn tay đạo diễn Joachim Rønning, "Tron: Ares" đầy tham vọng với khi hướng đến những chủ đề lớn. Chỉ có điều, kịch bản phim lại chưa thực sự chặt chẽ, ấn tượng.

Câu chuyện của Tron: Ares mở ra khi ông trùm công nghệ Julian Dillinger tạo ra những trí tuệ nhân tạo trong thế giới ảo mang tên The Grid. Chúng sở hữu hình hài tương tự con người, và thông qua một thiết bị công nghệ đặc biệt có thể bước ra ngoài đời thật. Chỉ huy trưởng trong số chúng là Ares, một trí tuệ nhân tạo sở hữu nhiều kỹ năng phi thường cùng tư duy sắc bén. Song, điểm yếu chí tử của những thực thể như Ares là chỉ có thể "sống" bên ngoài The Grid 29 phút.

Khi biết đối thủ - Eve Kim - đã thành công tìm ra thuật toán giúp các chương trình máy tính có thể tồn tại vĩnh viễn ngoài đời thực, Julian ra lệnh cho Ares truy bắt để cướp được chìa khóa công nghệ này. Song, quyết định ấy lại dẫn đến nhiều bước ngoặt mà cả hai bên không thể ngờ tới.

Câu chuyện tham vọng nhưng thiếu chặt chẽ

Từng được xem như một cái tên đặc sắc của thể loại khoa học viễn tưởng, Tron hấp dẫn người xem ở khả năng biến khái niệm thế giới ảo thành một hành trình phiêu lưu cực kỳ sinh động, chân thực.

Sau 15 năm kể từ phần tiền truyện Tron: Legacy, Tron: Ares mới xuất hiện, nhưng mang theo chủ đề hiện đại và thời sự hơn: Cuộc đua công nghệ của nhân loại, song song đó là cuộc chiến giữa trí tuệ nhân tạo với con người.

Chuyện phim đặt người xem vào một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai tập đoàn công nghệ lớn Dillinger Systems và ENCOM. Cả hai phải chạy đua để mở ra cánh cổng đưa những "thực thể" từ thế giới ảo The Grid ra ngoài đời thực. Ý tưởng phim hấp dẫn, khi gợi nhiều suy ngẫm đến thời đại mà AI đang bùng nổ, trong khi nhân loại vẫn đang chìm trong những tranh cãi xoay quanh việc tốt hơn nên làm bạn, hay phản đối sự hiện diện của nó.

Julian Dillinger - cháu trai của phản diện trong phần đầu tiên - muốn chiếm đoạt đoạn mã từ Eve Kim để vá lỗ hổng trong công nghệ mà mình phát triển. Thế nhưng chính gã cũng chẳng ngờ được khi Ares hình thành ý thức riêng, nó lờ mờ nhận ra những mâu thuẫn trong bản chất tồn tại của mình.

Và rồi, từ vị thế của một công cụ được sinh ra để phục tùng chủ nhân tuyệt đối, Ares dần phát sinh những ý định phản kháng.

Phim có kinh phí sản xuất lên tới 160 triệu USD .

Dưới bàn tay đạo diễn Joachim Rønning, Tron: Ares đầy tham vọng với khi hướng đến những chủ đề lớn, kèm theo đó là nhiều cài cắm nặng tính suy tưởng, đặc biệt về bản ngã và triết lý tồn tại trong thời đại công nghệ. Phim cũng có ý tưởng thú vị khi liên tục đặt nhân vật vào những cuộc đua thời gian, để thử thách và bộc lộ bản chất nhân vật.

Thế nhưng, cách dàn dựng phim chưa thực sự đủ hấp dẫn để truyền đạt trọn vẹn những ý tưởng đó.

Phim có cấu trúc ba hồi rõ ràng, nhưng thiếu những điểm neo cảm xúc. Các nút thắt sắp đặt khá máy móc, từ việc Ares phát hiện bí mật, phản kháng mệnh lệnh, rồi rơi vào xung đột nội tâm, hầu như diễn ra chóng vánh và khô khan. Thay vì để khán giả đồng hành cùng sự thức tỉnh của thực thể Ares một cách chậm rãi, Joachim Rønning xử lý có chút qua loa bằng lời thoại.

Nhiều đoạn hội thoại dài dòng, giải thích khái niệm về trí tuệ nhân tạo, ý thức và sự tồn tại của thực thể ngoài đời thực khiến nhịp phim bị kéo chậm, đôi lúc có cảm giác mất phương hướng.

Chưa kể, sự kết nối giữa các thế hệ nhân vật, đặc biệt là biểu tượng Kevin Flynn, còn bị bỏ lửng, dễ khiến người hâm mộ loạt phim cảm thấy hụt hẫng. Trong khi đó, khán giả mới lại gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận quá nhiều khái niệm và nhân vật - vốn đã rối rắm trong một thế giới giả tưởng đồ sộ.

Hình ảnh ngoạn mục

Câu chuyện chưa thực sự hấp dẫn, nhưng phần hình ảnh của Tron: Ares là minh chứng cho đẳng cấp thiết kế sản xuất của Disney.

Kịch bản phim chưa thực sự chặt chẽ.

Thế giới tương lai được khắc họa bằng ngôn ngữ thị giác đặc sắc, nơi các tòa nhà chọc trời, những dải đèn đường lấp lánh, thế giới ảo The Grid cho tới loạt thiết bị công nghệ vượt thời đại lao vun vút như xé toạc không gian.

Những thiết kế biểu tượng của thương hiệu, như mô tô, đĩa ánh sáng, bộ đồ LED... được cải tiến cầu kỳ. Đoàn phim thậm chí còn chế tạo mô hình thật của lightcycle, thử nghiệm nhiều loại vật liệu và ánh sáng LED để đạt hiệu ứng rung động khi quay cận cảnh.

Những cảnh hành động trong Tron: Ares cũng có thể nói là đỉnh cao về kỹ thuật dàn dựng và công nghệ kỹ xảo. Các trường đoạn đua xe, giao chiến trong thành phố hay pha lật mô tô giữa không trung đều được quay thật rồi kết hợp CGI, tạo cảm giác chân thực, sống động đáng ngạc nhiên. Nhiều khung hình đẹp ngây ngất, với hơi thở futuristic cùng màu sắc neon bắt mắt.

Yếu tố cháy nổ hoành tráng cùng các đoạn cận chiến giúp phim tăng thêm sự kịch tính. Nhiều pha chiến đấu bằng vũ khí ánh sáng đặc trưng hiện lên đẹp mê hoặc khi kết hợp giữa đèn LED, ánh sáng công nghệ cùng hiệu ứng tóe lửa của các cú va chạm. Chỉ có điều, việc lặp lại hiệu ứng slow-motion trong một vài cảnh đôi khi làm giảm cảm giác phấn khích.

Âm nhạc trong phim vẫn trung thành với tinh thần điện tử và rock đặc trưng. Phần âm nhạc do Nine Inch Nails đảm nhiệm có thể làm khán giả phải nổi da gà mỗi khi phát lên. Những giai điệu dồn dập và nền âm cyberpunk thổi vào Tron: Ares một làn hơi sôi động, đồng thời cũng u ám và khốc liệt.

Jared Leto có một vai diễn nhìn chung tròn trịa. Nhân vật Ares của anh thể hiện được sự mặc kẹt giữa nhân tính và máy móc. Jared Leto diễn tiết chế, thế nhưng, sự lạnh lùng của nhân vật đôi lúc cũng khiến kết nối cảm xúc với người xem bị gián đoạn.

Hình ảnh là điểm sáng lớn nhất trong Tron: Ares.

Trong khi Greta Lee cũng chưa thể tỏa sáng trong vai nữ chính Eve Kim. Ở nhân vật có sự thông minh, giàu lòng trắc ẩn nhưng thiếu đi một nét tính cách đặc biệt để làm người xem phải ghi nhớ. Hành trình tâm lý của Eve Kim cũng chưa để lại nhiều dấu ấn do những hạn chế kịch bản.

Điểm sáng diễn xuất là Gillian Anderson dưới màn hóa thân của Evan Peters. Nhân vật thực chất được xây dựng với motif không mấy xa lạ của một phản diện trong dòng phim viễn tưởng: Thông minh nhưng điên cuồng, tự mãn và một dã tâm phát triển từ những suy nghĩ độc hại. Diễn xuất của Evan thành công khiến người ta ức chế với nhân vật, nhưng cũng có những khoảnh khắc thương cảm trước một kẻ cuồng công nghệ đang lạc lối trong chính thế giới mà hắn tạo ra.

Vì những sơ suất trong kịch bản, không ngạc nhiên khi Tron: Ares chưa được lòng giới phê bình. Bom tấn 160 triệu USD của nhà Disney nhận "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes, với chỉ 53% đánh giá tích cực. Tuy nhiên, khán giả đại chúng lại tỏ ra hài lòng với trải nghiệm giải trí mà tác phẩm mang lại, khi dành cho nó số điểm lên tới 86%.