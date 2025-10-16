Tom Cruise chia tay tình trẻ kém 26 tuổi

Ngôi sao "Nhiệm vụ bất khả thi" và Ana de Armas đã đường ai nấy đi sau chưa đầy một năm hẹn hò.

Theo nguồn tin của tờ The Sun, Tom Cruise và Ana de Armas không còn cảm nhận được ngọn lửa tình yêu và nhận ra rằng họ hợp làm bạn hơn là người yêu.

“Giữa họ đã không còn sự rung động như trước. Nhưng cả hai vẫn quý mến nhau và cư xử rất trưởng thành. Tom và Ana đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng chuyện tình của họ đã đi đến hồi kết”, nguồn tin tiết lộ.

Người này nói thêm: “Họ nhận ra rằng mối quan hệ này khó có thể tiến xa hơn, và rằng cả hai sẽ tốt hơn nếu chỉ làm bạn. Họ sẽ vẫn là bạn tốt, chỉ là không còn hẹn hò nữa”.

Tom và Ana bắt đầu hẹn hò từ tháng 2. Ảnh: Backgrid.

Nam chính Top Gun và nữ diễn viên Ballerina vướng tin hẹn hò hồi tháng 2, khi bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối tại London. Sau đó, họ liên tục có những buổi hẹn hò lãng mạn, bao gồm chuyến du ngoạn bằng thuyền trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha hồi tháng 7.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, cặp đôi không ngần ngại xuất hiện cùng nhau nơi công cộng, có những cử chỉ tình tứ cho đối phương. Hồi cuối tháng 7, ngôi sao Mission: Impossible gây xôn xao khi nắm tay tình trẻ kém 26 tuổi đi dạo phố.

Trong chương trình Good Morning America, Ana de Armas từng chia sẻ đầy hào hứng về mối quan hệ với Tom Cruise, đồng thời tiết lộ cả hai đang bắt tay trong một vài dự án chung.

Trước khi quen Ana, Tom Cruise từng trải qua 3 đời vợ, lần lượt là Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001) và Katie Holmes (2006-2012).

Trong khi Ana de Armas từng kết hôn với nam diễn viên kiêm người mẫu Marc Clotet (2011-2013). Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều mối tình nổi tiếng, từng hẹn hò Ben Affleck (2019-2021) và bị đồn có quan hệ tình cảm với Manuel Anido Cuesta - con riêng của vợ Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.