Con dâu Beckham 'phản bội' Selena Gomez?

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham không dự đám cưới của Selena Gomez. Lý do được cho là mối quan hệ giữa họ và nữ ca sĩ không còn thân thiết như xưa.

Theo Page Six, sau khi vợ chồng Brooklyn vắng mặt tại đám cưới của Selena Gomez hồi tháng trước, mạng xã hội lan truyền tin đồn tình bạn giữa họ đã rạn nứt. Song mới đây, hôm 14/10, một nguồn tin phủ nhận thông tin Selena bị Nicola và Brooklyn “xa lánh” hay “phản bội” như những lời đồn đoán, cho rằng giữa hai bên không hề có hiềm khích nào xảy ra, chỉ đơn giản là không còn thân thiết.

“Mối quan hệ nào rồi cũng thay đổi, và đúng là họ không còn thân như trước, nhưng không có chuyện gì to tát xảy ra cả”, người này chia sẻ với tạp chí People. Trong khi đó, phía vợ chồng Brooklyn vẫn giữ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Trước khi lễ cưới xa hoa của Selena diễn ra ở Santa Barbara, California, một số nguồn tin từng tiết lộ vợ chồng Brooklyn sẽ không tham dự. Thời điểm đó, một người thân cận với Nicola Peltz cũng xác nhận việc Nicola vắng mặt không phải vì đã "cạch mặt" Selena Gomez, mà do cô đang trong giai đoạn “tiền sản xuất cho một bộ phim đòi hỏi lịch trình gắt gao”.

Selena và vợ chồng Nicola không còn thân thiết như xưa. Ảnh: IGNV.

Selena Gomez và Nicola Peltz đã quen nhau sau khi gặp gỡ tại sự kiện Academy Museum Gala vào tháng 10/2022. Một năm sau, Nicola chia sẻ rằng cô và Selena đã lập tức kết thân sau sự kiện đó.

“Chúng tôi trở nên cực kỳ thân thiết. Tôi cảm thấy như Selena là tri kỷ của mình. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Selena thật sự là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi có cảm giác như đã quen biết cô ấy từ lâu lắm rồi”, bà xã Brooklyn Beckham nói.

Tháng 1/2023, cả hai còn xăm hình đôi - chữ angel (thiên thần) nhỏ trên cẳng tay - trong chuyến nghỉ dưỡng mừng năm mới ở Los Cabos. Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Selena còn đùa rằng mình và vợ chồng Beckham là một “bộ ba”, và cô chính là “người bạn đồng hành mãi mãi” của họ.

Tuy nhiên, kể từ khi nữ ca sĩ hẹn hò với Benny Blanco vào tháng 7/2023, hai bên dần ít xuất hiện cùng nhau hơn. Tháng 3/2024, nhóm bạn còn cùng nhau mừng sinh nhật thứ 36 của Benny Blanco và chia sẻ hình ảnh chung trên Instagram. Kể từ đó, Selena và vợ chồng Nicola - Brooklyn hầu như không còn xuất hiện cùng nhau.