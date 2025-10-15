Chuyện tình 10 năm của Băng Di và bạn trai doanh nhân

Tối 14/10, Băng Di gây chú ý khi chia sẻ thông tin được bạn trai cầu hôn sau gần một thập kỷ gắn bó cùng nhau. "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân", người đẹp chia sẻ. Doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh tương tự trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu".

Đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ bất ngờ và gửi lời chúc mừng cặp đôi. Trang Pháp còn đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, bày tỏ niềm vui mừng khi bạn thân được cầu hôn: "Bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất".

Trước đó, Băng Di và Justin Chiêm đã có nhiều năm hẹn hò. Khi được hỏi về lý do yêu lâu chưa cưới, cô giải thích: “Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng việc bản thân sẵn sàng cho việc ổn định cuộc sống lâu dài với một người hay chưa. Đám cưới không phải đích đến cuối cùng của hạnh phúc”.

Băng Di và Justin Chiêm quen nhau từ năm 2016, song một năm sau mới công khai. Trong khoảng thời gian bên nhau, cặp đôi từng vướng tin rạn nứt, chia tay. Song, hai người sau đó âm thầm bác bỏ tin đồn khi đăng tải hình ảnh đi hẹn hò, tổ chức tiệc kỷ niệm bên nhau.

Băng Di chia sẻ cô và bạn trai không bao giờ can thiệp vào công việc của nhau, trừ những dự án làm chung. Bạn trai muốn Băng Di tự lập và chính cô cũng muốn vậy. Diễn viên cho biết cô và doanh nhân Justin Chiêm hợp nhau về tính cách, sở thích. Bạn trai cô trưởng thành, biết cách quan tâm, thấu hiểu.

Trên mạng xã hội, doanh nhân Justin Chiêm thường xuyên đăng tải hình ảnh bạn gái và dành nhiều lời có cánh dành cho cô. Anh tháp tùng Băng Di đi dự nhiều sự kiện hay gặp gỡ bạn bè. Ngoài công việc, cả hai dành thời gian cùng đi du lịch, nghỉ dưỡng để hâm nóng tình cảm...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.