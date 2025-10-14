Bí mật hẹn hò của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada

Nguồn tin thân cận cho hay Justin Trudeau và Katy Perry đã hẹn hò được 4 tháng. Cả hai đều sốc vì không tin rằng nửa kia lại muốn hẹn hò với mình.

Theo The Sun, nguồn tin thân cận tiết lộ Justin Trudeau và Katy Perry đã bí mật hẹn hò từ đầu mùa hè.

“Họ không có nhiều thời gian bên nhau vì cô ấy đang lưu diễn, nhưng cả hai vẫn liên tục giữ liên lạc, thường xuyên Facetime và nhắn tin cho nhau", người này chia sẻ. Về việc cặp đôi nên duyên ra sao, nguồn tin tiết lộ cựu Thủ tướng Canada là người hơi mọt sách và không thể tin nổi khi ngôi sao nổi tiếng, hào nhoáng như Katy lại để ý anh. Trong khi đó, Katy Perry cũng cảm thấy rất bất ngờ, vinh dự khi một chính trị gia đáng kính muốn hẹn hò với mình.

Katy và Justin lần đầu vướng tin hẹn hò sau khi mạng xã hội lan truyền bức ảnh cả hai đi ăn tối cùng nhau. Không lâu sau đó, mối quan hệ của hai người tiếp tục gây xôn xao khi Justin cùng con gái 16 tuổi, Ella-Grace, bị bắt gặp tham dự buổi hòa nhạc Lifetimes Tour của Katy tại Montreal.

Cặp đôi bị bắt gặp tình tứ trên du thuyền. Ảnh: SWNS.

Thời điểm đó, một nguồn tin nói với tờ US Sun: “Justin đã độc thân một thời gian và rất thích được tìm hiểu Katy. Anh ấy yêu mến tính cách của cô ấy, và cả hai đều là những người rất thích trò chuyện về các chủ đề khác nhau. Justin cảm thấy việc được nói chuyện và tìm hiểu Katy thật sự tươi mới, như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của mình".

Một nguồn tin khác, từng khá thân cận với Justin, cho biết anh không phải kiểu người vội vàng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và Katy Perry được cho là đã đồng ý hẹn hò rất nhanh.

Cuối tuần qua, bức ảnh nữ ca sĩ và Justin Trudeau tình tứ trên du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Thực tế, những bức ảnh này đã được chụp vào cuối tháng 9 bởi một du khách. Song, người này không nhận ra Perry đang đi cùng ai, mãi cho đến khi nhìn lại hình xăm trên cánh tay người đàn ông và nhận ra đó là Justin Trudeau.