Kylie Jenner bị chỉ trích dữ dội

Kylie Jenner đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, vì việc sử dụng hình ảnh cảnh sát trong video quảng bá mới nhất cho thương hiệu Kylie Cosmetics.

Theo Daily Mail, Kylie Jenner mới đây tung ra loạt hình ảnh, video nhằm quảng bá cho bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng từ giai đoạn “King Kylie” cách đây một thập niên. Trong đoạn clip, Kylie xuất hiện gợi cảm và nổi loạn với áo bra đen, quần short ngắn cùng tất lưới. Người đẹp bị còng tay và được hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát “hộ tống” qua một hành lang giống như trong nhà tù.

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức làm bùng lên làn sóng phản ứng dữ dội. Dân mạng bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích người đẹp khi sử dụng hình ảnh cảnh sát trong bối cảnh nhạy cảm tại Mỹ vì các cuộc truy quét nhập cư.

Kylie Jenner anh 1

Kylie Jenner bị chỉ trích gay gắt vì chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập mới. Ảnh: IGNV.

"Không hiểu cô ta nghĩ gì", "Thật kỳ quặc khi tung ra quảng cáo kiểu này", "Sao lại dùng hình ảnh hệ thống nhà tù để làm thương hiệu"... là một số bình luận bức xúc của khán giả.

Nhiều luồng ý kiến cho rằng Kylie đang cố tình "chiêu trò" nhằm câu kéo sự chú ý cho bộ sưu tập mới. Dân mạng còn liên tưởng đến vụ quảng cáo tai tiếng của chị gái cô, Kendall Jenner, năm 2017, khi cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì quảng cáo Pepsi có cảnh đưa lon nước cho cảnh sát để “hóa giải” xung đột biểu tình.

Kylie Jenner nổi tiếng với phong cách quyến rũ. Song, việc theo đuổi hình ảnh gợi cảm cũng khiến cô không ít lần vướng tranh cãi. Cách đây không lâu, người đẹp từng gây xôn xao khi hóa thân thành búp bê Barbie đời thực trong loạt ảnh đăng tải trên Instagram. Người mẫu diện trang phục ôm sát gồm áo bikini latex màu hồng rực khoe vòng một bốc lửa, kết hợp chân váy của thương hiệu Dead Lotus Couture.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút quan tâm, nhận về hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng trầm trồ trước sắc vóc quyến rũ của ngôi sao 28 tuổi. Song, cũng có những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách táo bạo của người đẹp.

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

