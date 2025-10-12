Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

Đang chễm chệ trên ngôi vương phòng vé là một cái tên đến từ Thái Lan, Quỷ ăn tạng (Tee Yod). Đều như vắt tranh, 3 năm liên tiếp, thương hiệu kinh dị này đổ bộ rồi nhanh chóng khuấy động rạp Việt, đánh bật những đối thủ nội địa.

Trở lại với phần 3, phim viết tiếp câu chuyện về gia đình Yak (Nadech Kugimiya), sau khi anh tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho cô em gái Yam đã mất.

Hơi thở quen thuộc

Ở phần này, người em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích sau giờ tan trường. Để cứu Yee, Yak cùng gia đình phải tiến vào một khu rừng quỷ dị. Nhưng lần này, kẻ thù họ đối mặt không chỉ là những con quỷ khát máu, mà còn là thế lực bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc.

Câu chuyện Tee Yod 3 mở ra không lâu sau cái kết của phần hai, khi những bí ẩn về linh hồn quỷ ăn tạng tưởng chừng đã khép lại. Taweewat Wantha, người đứng sau thành công phòng vé vang dội của hai phần đầu tiên, thừa nhận đã bị cạn kiệt ý tưởng, nên nhường ghế đạo diễn cho Narit Yuvaboon - nhà sản xuất vốn gắn bó trực tiếp với dự án.

Để giải quyết bài toán này, Narit có ý tưởng mở rộng câu chuyện, bằng hành trình truy tìm sự thật đằng sau nguồn gốc lời nguyền cổ xưa đeo bám gia đình nam chính. Đây cũng là câu hỏi còn bị bỏ ngỏ, chưa giải quyết rốt ráo ở hai phần tiền truyện. Trước đó, chẳng ai biết lý do vì sao các em của Yak liên tục bị quỷ ăn tạng nhắm vào.

Để tìm cô em út mất tích, gia đình Yak quyết định cầu cơ, nhờ sự giúp đỡ từ người em gái quá cố. Kể từ đây, họ lên đường tiến vào nơi rừng thiêng nước độc Bongsanodbiang. Chẳng thứ bùa chú nào từ thế giới bên ngoài có thể bảo vệ ai tiến vào đây. Chỉ những chiếc chuông bạc mới có thể báo hiệu nguy hiểm đang rình rập.

Kịch bản phim chưa ấn tượng.

Thực chất, hành trình của Tee Yod 3 không đặc biệt hay có phát hiện đột phá so với hai phần đầu tiên. Câu chuyện vẫn mang hơi thở quen thuộc của một phim thuần giải trí, nội dung đơn giản, dễ nắm bắt ngay cả với những ai chưa tiếp cận các phần trước.

Có ý tưởng đào sâu gốc rễ lời nguyền, nhưng Tee Yod 3 chỉ mượn nó làm cái cớ để phô diễn những cảnh hành động, hù dọa - những thứ “đánh trực diện” vào cảm xúc và sự phấn khích của khán giả, đặc biệt là fan thương hiệu. Thế nhưng, cũng vì vậy mà phim dù được cầm trịch bởi đạo diễn mới, vẫn chỉ quanh quẩn trong những công thức dễ đoán, tự lặp lại chính mình. Với những thực khách khó tính, điều này chẳng khác nào món ăn cũ được hâm lại nhiều lần, kém hấp dẫn và đánh mất sự hào hứng.

Điểm sáng của Tee Yod 3 nằm ở bối cảnh, thứ góp phần tạo nên bầu không khí u linh, bí ẩn khá hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với màu phim ngả xám rùng rợn. Ở phần này, một vài chất liệu mới cũng đã được đưa vào, ví như các nghi thức cầu hồn hay tín ngưỡng dân gian mang đặc trưng văn hóa bản địa…

Thêm một lần nữa, Nadech Kugimiya lại đóng vai trò là phao cứu sinh cho loạt phim. Giữa một câu chuyện rập khuôn, dễ đoán, nam thần màn ảnh Thái vẫn có màn thể hiện tròn vai. Nhân vật Yak của Nadech không chỉ là người anh cả gan dạ, dũng cảm, mà còn có những khoảnh khắc giàu cảm xúc khi đặt trong mối quan hệ gia đình, nơi Yak luôn hết mình, sẵn sàng hy sinh vì các em. Nadech lăn xả trong những cảnh hành động, trong khi chuyển biến cảm xúc khá tự nhiên, thuyết phục.

Thế nhưng, bất ngờ lại nằm ở nhân vật Yee, cô em út mất tích, do Nina Jessica Padovan hóa thân. Diễn viên nhí có phần thể hiện đầy biến hóa từ sự hoảng loạn khi bị bắt cóc, cho tới những lúc gan lì trước mối đe dọa, hay thay đổi ngoạn mục khi bị quỷ ám. Với ngoại hình sáng cùng khả năng nhập vai cực kỳ ấn tượng, Nina chắc chắn sẽ là gương mặt đầy triển vọng của màn ảnh Thái Lan khoảng thời gian tới đây.

Diễn xuất của Nina gây bất ngờ.

Không hay vẫn gây sốt?

Từ phần 1 tới phần 3, Tee Yod vẫn thể hiện rõ xu hướng là một thương hiệu giải trí có phần dễ dãi, nương theo sở thích của fan thay vì đầu tư vào chất lượng kịch bản.

Ở phần mới nhất, chuyện phim ngoài sự rời rạc còn thiếu logic, không ít chi tiết bị bỏ lửng. Điều này khiến hồi giữa trở nên lê thê, khi các anh em Yak quanh quẩn với những rắc rối trong rừng - chi tiết vốn chẳng đặc biệt khi cũng từng xuất hiện ở hai phần tiền truyện. Một số nhân vật phụ tỏ ra dư thừa, đôi khi chỉ để giải thích về quá khứ - một cách kể chuyện đã cũ.

Tương tự nhiều phim kinh dị Thái khác, Tee Yod 3 để cho các nhân vật của mình la hét quá nhiều, một cách cường điệu. Nỗi sợ thường xuyên biểu hiện bằng tiếng hét thất thanh, cộng hưởng với nhạc nền lớn đôi khi gây khó chịu. Trong khi thực chất, cảnh hù dọa còn công thức, dễ đoán. Khâu hóa trang ở phần này cũng chưa ấn tượng, khi tạo hình ma quỷ không còn ghê rợn như trước, một số cảnh lộ CGI xử lý vụng.

Dù gây tranh cãi về chất lượng nội dung, Tee Yod 3 vẫn đạt doanh thu đáng kinh ngạc từ sân nhà cho tới khi đặt chân sang rạp Việt. Tại Thái Lan, đứa con tinh thần của Narit Yuvaboon vượt doanh số 300 triệu bath chỉ sau 8 ngày ra mắt, hiện là phim ăn khách nhất năm 2025. Trong khi ở thị trường Việt, phim chưa kết thúc tuần mở màn đã mang về khoản tiền 45 tỷ đồng , bất chấp việc thể loại kinh dị đang thoái trào, dần đánh mất vị thế.

Sức hút của tác phẩm phần lớn tới từ thương hiệu vững chắc. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của hai phần đầu, Tee Yod nay đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả. Chưa kể, việc dựa trên sự kiện có thật từ lâu đã trở thành biện pháp hút khách đặc trưng của thể loại kinh dị. Nền điện ảnh xứ chùa vàng đã khai thác triệt để thủ thuật này, đưa “đặc sản ma Thái” trở thành món ăn tinh thần đậm vị với nhiều người xem tại khu vực.

"Đặc sản" của Quỷ ăn tạng là những màn cởi áo khoe body của Nadech.

Yếu tố truyền thông cũng góp công lớn tạo nên cơn sốt Tee Yod. Ngay trước khi ra mắt, hàng loạt chiến dịch quảng bá phim phủ ngập mạng xã hội, đánh thức sự quan tâm và tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

Không hề che giấu tham vọng biến Tee Yod trở thành “gà đẻ trứng vàng”, đạo diễn cùng ê-kíp bằng mọi cách chiều chuộng người xem, từ việc cài cắm những yếu tố giải trí phù hợp thị hiếu, cho tới việc tận dụng lợi thế truyền thông từ dàn diễn viên trẻ. Phần 3 thậm chí còn mang lại cảm giác là một phim hành động thay vì kinh dị, khi Nadech Kugimiya “chiêu đãi” người hâm mộ với loạt cảnh đấm đá đã mắt, khoe thân hình cơ bắp, lực lưỡng chiều lòng fan.

Hướng đi này mang về không ít lợi ích về doanh số cho nhà sản xuất, song cũng làm dấy lên lo ngại thương hiệu Tee Yod bị "vắt sữa" tới thê thảm, ngày càng đánh mất thiện cảm của khán giả và giới phê bình.