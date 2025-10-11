Cuộc tháo chạy của phim 18+

“Đồi hành xác” rời rạp sau hơn 1 tuần chiếu, thời gian ngắn kỷ lục. Trước đó, không ít phim kinh dị 18+ khác cũng chấp nhận rời rạp trong tình trạng ế vé, thất thu.

Vài ngày trước khi Đồi hành xác công chiếu, Lương Đình Dũng không giấu nổi hào hứng, phấn khích. Anh nói đã mất 3 năm chờ đợi để đứa con tinh thần của mình tiếp cận tới khán giả. Đạo diễn miêu tả bộ phim là “niềm say mê đắm chìm”, tâm huyết của anh gửi tới những ai đã ủng hộ, dõi theo suốt chặng hành trình làm phim bền bỉ suốt bao năm.

Cho tới khi Đồi hành xác ra rạp, thực tế khá ít khán giả biết tới sự tồn tại của cái tên này. Tác phẩm chỉ có số suất chiếu hạn chế, chới với giữa dàn đối thủ đa dạng màu sắc đang cạnh tranh sôi động. Chỉ tới khi đạo diễn lên tiếng nói phim bị chèn ép, nhiều người mới biết rằng Đồi hành xác đã chính thức lên kệ.

Để rồi chỉ sau khoảng 1 tuần, ê-kíp ngậm ngùi thông báo phim rời rạp chiếu. Đồi hành xác, từng gói ghém kỳ vọng của đạo diễn, nay trở thành một trong những tác phẩm có tuổi thọ ngắn nhất ngoài rạp. Đây cũng là lúc khán giả đặt câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra?.

Món ăn chưa đủ hấp dẫn

Đồi hành xác do Lương Đình Dũng viết kịch bản kiêm đạo diễn. Chuyện phim mở ra khi Bảo (Xuân Thắng), một thợ chuyên “độ” xe hơi nhập về một chiếc không rõ nguồn gốc. Từ đây, anh vô tình đánh thức một bí mật rùng rợn. Linh hồn của chủ nhân chiếc xe hiện diện để trả thù kẻ đã sát hại mình. Những bí mật rợn người về Bảo cũng dần được lật mở.

Lương Đình Dũng thử nghiệm làm phim kinh dị.

Để tạo nên thế giới kỳ bí gắn liền với tà thuyết về thần giữ của, Lương Đình Dũng cùng ê-kíp có một số nỗ lực đáng khích lệ trong việc đầu tư bối cảnh. Trong quá trình tiền kỳ, đoàn phim đã rong ruổi từ Nam ra Bắc để tìm kiếm những địa điểm ghi hình độc lạ, từ thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình) hiu quạnh, động Bàn Bù (Thanh Hóa) u linh tĩnh mịch, cho tới rừng già ở Mộc Châu (Sơn La)...

Ngoài ra, ê-kíp còn kỳ công xây dựng một garage ô tô phục vụ cho quá trình quay, với kinh phí được tiết lộ lên tới 35.000 USD .

Đầu tư là thế, nhưng thực tế, món ăn Lương Đình Dũng phục vụ khán giả lại chưa đủ hấp dẫn, phần nhiều vì hạn chế nội dung. Phim mở ra bằng cú máy topshot, theo chân tay độ xe quay về garage - nơi diễn ra loạt sự kiện quỷ dị, bí ẩn. Bảo ngoài garage còn có một biệt thự bên hồ cho thuê. Vì muốn giữ tài sản, gã sát hại một cô gái và biến nạn nhân thành “thần giữ của” cho mình, thông qua loạt nghi thức tâm linh kỳ dị.

Vài năm sau, một người bạn đồng hành của nạn nhân bất ngờ tìm đến. Vì sợ tội ác bại lộ, Bảo thủ tiêu luôn người này. Cùng lúc, căn biệt thự cho thuê liên tục gặp sự cố, bị khách phàn nàn vì xảy ra nhiều hiện tượng ma mị bí ẩn.

Đồi hành xác thực chất có một số ý tưởng không tệ, từ truyền thuyết về thần giữ của, hay thông điệp ác giả ác báo được cài cắm đằng sau câu chuyện kinh dị tâm linh, có cài cắm cả yếu tố bí ẩn, trinh thám.

Xuân Thắng gây thất vọng với vai chính điện ảnh đầu tay.

Thế nhưng, tổng thể đường dây câu chuyện còn rời rạc, nhiều tình tiết và cách móc nối chưa đủ sức thuyết phục. Sau cảnh mở đầu đánh thức sự tò mò, Đồi hành xác bị luẩn quẩn trong những sự kiện bị sắp xếp thiếu mạch lạc. Phim chưa đẩy được cảm xúc, khi nhân vật cứ mãi mắc kẹt trong những tình huống vô thưởng vô phạt, không đủ cao trào.

Những chất liệu mà Lương Đình Dũng đưa vào phim không mới, ngay cả cách sử dụng âm nhạc hay cảnh jump-scare cũng lỗi thời. Chính vì vậy, Đồi hành xác không tạo ra cảm giác hồi hộp, sợ hãi hay ám ảnh - điều một phim kinh dị cần phải làm được nếu muốn chinh phục khán giả.

Điểm trừ lớn của tác phẩm phải kể tới diễn xuất. Nam chính Xuân Thắng sở hữu ngoại hình sáng nhưng biểu cảm cứng, thiếu đa dạng. Anh gần như giữ nguyên cảm xúc khó chịu, nét mặt cau có suốt hai phần ba thời lượng phim không rõ lý do. Nhiều câu thoại của các nhân vật thiếu tự nhiên, hoàn toàn xa rời đời thường.

Báo động cho phim kinh dị Việt

Với chất lượng tổng thể bấp bênh, việc đứa con tinh thần của Lương Đình Dũng phải rời rạp sớm có lẽ không bất ngờ. Đặt trong bối cảnh khán giả vừa được thưởng thức những bộ phim hấp dẫn như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, hay ngoài rạp còn nhiều phim quốc tế với nội dung lẫn phong cách ấn tượng khác như Trận chiến sau trận chiến, Exit 8… Đồi hành xác rõ ràng chưa sở hữu đủ yếu tố kéo người xem ra rạp.

Chưa kể, dàn cast tham gia phim, với Xuân Thắng, Bé Quyên, hay thậm chí Hứa Vĩ Văn cũng không phải những cái tên hút khách.

Cú vấp ngã của Đồi hành xác cũng là bài học đáng lưu tâm với các nhà làm phim. Sau khoảng thời gian ăn nên làm ra, loạt phim kinh dị gần đây đã mất chỗ đứng trên màn ảnh Việt. Nếu như trước đó, cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng dễ dàng được chinh phục, thì nhiều tác phẩm thời gian qua phải rời rạp trong tình trạng ế ẩm, thất thu.

Các phim kinh dị gắn nhãn 18+ chật vật tìm chỗ đứng khoảng thời gian gần đây.

Cũng trong tháng 9, hai bộ phim kinh dị khác là Cô dâu ma và Khế ước bán dâu chịu cảnh bị lạnh nhạt trên sân nhà. Phim hợp tác Việt - Thái Cô dâu ma chỉ dắt túi 11,5 tỷ đồng , thành tích rất có thể sẽ khiến nhà sản xuất chịu lỗ nặng. Trong khi, Khế ước bán dâu được đầu tư truyền thông rầm rộ cũng mới thu về 17,2 tỷ trước khi rời rạp.

Khoảng nửa năm đổ lại, loạt phim kinh dị dần hụt hơi, phải loay hoay bán vé vì không còn tạo được cơn sốt. Dưới đáy hồ kết thúc hành trình với thành tích 27 tỷ đồng . Âm dương lộ rời rạp với doanh thu 34 tỷ. Ma không đầu mang về 49 tỷ đồng trong khi Năm Mười thu thảm họa với 2,3 tỷ...

Ngoại lệ hiếm hoi là Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ ( 249 tỷ đồng ) và Út Lan của Trần Trọng Dần ( 90 tỷ đồng ). Song, cả hai đều là những dự án lớn, được đầu tư sản xuất và truyền thông rầm rộ, với những chiến dịch cinetour giúp tăng mạnh độ nhận diện lẫn sức hút.

Không khó nhận ra khán giả giờ đây không còn dễ dãi với những dự án cũ kỹ trong ý tưởng, thiếu kịch bản chất lượng dù cho ê-kíp nỗ lực chăm chút phần nhìn. Thời điểm cuối năm, rạp Việt tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của loạt phim kinh dị mới, có thể kể tới Nhà ma xó, Cải mả, Heo năm móng, Nhà hai chủ, Hoàng tử quỷ hay Nhà ma Yeong Deok…

Nếu không khắc phục những hạn chế cố hữu của phim kinh dị Việt, danh sách những cái tên thất thu rất có thể sẽ còn bị nối dài.