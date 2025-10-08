Jun Phạm nói về buổi tụ họp Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm

Dàn cast Gia đình Haha vừa có chuyến thăm lại Vĩnh Long. Jun Phạm chia sẻ họ đã vui hết mình để hòa vào không khí với mọi người ở đây.

Mới đây, dàn cast Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Duy Khánh, Rhymastic và Ngọc Thanh Tâm đã về thăm Bến Tre (nay là Vĩnh Long) - địa điểm từng tổ chức chặng miền Tây. Ngoài dàn cast còn có hai khách mời từng tham gia chặng Bến Tre là Ái Phương và Thanh Duy.

Tại đây, cả nhóm vui vẻ mở tiệc ăn uống, trò chuyện và thể hiện nhiều "tiểu phẩm" văn nghệ. Người hâm mộ bày tỏ thích thú khi dàn cast Gia đình Haha trở lại nhân dịp Trung thu, có nhiều hoạt động giải trí, gắn kết, đúng tinh thần của một gia đình. Song bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng hình ảnh nghệ sĩ uống rượu, say xỉn chưa thực sự phù hợp.

Trước những bàn luận của khán giả, Jun Phạm lên tiếng khẳng định không cổ súy cho việc uống say. Nam ca sĩ giải thích việc bản thân "quá chén” là vì không muốn thất lễ với chủ nhà. Ngoài ra, đây chỉ là chuyến thăm nhà chứ không phải ghi hình chương trình nên các nghệ sĩ đều muốn "vui hết mình" cùng mọi người nơi đây.

Jun Phạm cùng dàn cast Gia đình Haha về thăm Bến Tre. Ảnh: FBNV.

Lời giải thích của Jun Phạm được nhiều khán giả đồng tình. Họ cho rằng không nên phán xét khắt khe, đặc biệt khi đây không phải những hình ảnh được phát sóng trên truyền hình.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer, Gia đình Haha theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.

Trước đó, hôm 20/9, Gia đình Haha phát sóng tập cuối, khép lại hành trình kéo dài nhiều tháng với các điểm dừng chân từ Bản Liền, Sa Huỳnh, miền Tây đến Tây Nguyên. Trong tập kết, khán giả theo chân các thành viên về quê của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Khoảnh khắc này khép lại một chặng đường nhiều cảm xúc, nhận được sự yêu mến từ người xem.