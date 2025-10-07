Mỹ nhân 'Lan Quế Phường' hiện tại

Hà Bội Du gây xôn xao với loạt ảnh khoe nhan sắc trẻ trung cùng thân hình săn chắc, gợi cảm ở tuổi 36. Những năm gần đây, sự nghiệp của cô đang tiến triển khá tích cực.

Theo tờ HK01, Hà Bội Du mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Ngôi sao Lan Quế Phường khoe những khoảnh khắc vui vẻ khi đi nghỉ dưỡng trên biển cùng bạn thân.

Trong loạt ảnh, diễn viên xuất hiện với trang phục bikini trắng, khoe làn da rám nắng và đường cong gợi cảm. Hà Bội Du vẫn giữ được thân hình săn chắc đáng kinh ngạc. Dân mạng đặc biệt chú ý tới vòng eo thon, không chút mỡ thừa của người đẹp. Người hâm mộ bày tỏ kinh ngạc và thán phục trước sắc vóc của diễn viên sinh năm 1989. Nhiều ý kiến cho rằng nhìn Hà Bội Du trẻ trung không khác nữ sinh, chỉ như mới ngoài 20 tuổi.

Ở một bức ảnh khác, diễn viên cùng bạn thân lái xe mui trần tắm nắng. Người hâm mộ bày tỏ thích thú khi Hà Bội Du thay đổi hình tượng với làn da rám nắng khỏe khoắn, thay vì trắng hồng như trước.

Hà Bội Du được khen trẻ trung như nữ sinh. Ảnh: IGNV.

Hà Bội Du đặt chân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu, được coi là đối thủ nặng ký của mỹ nhân Châu Tú Na. Cô nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ gương mặt đẹp, thu hút và thân hình gợi cảm. Bước ngoặt sự nghiệp của Hà Bội Du là khi nhận lời tham gia loạt phim Lan Quế Phường. Kể từ, cô được nhiều khán giả biết tới, được mệnh danh là “nữ thần Lan Quế Phường”.

Theo HK01, sự nghiệp của Hà Bội Du những năm gần đây đang tiến triển khá tích cực. Cô đã chuyển hướng trở thành diễn viên điện ảnh, mỗi năm đều đặn dắt túi một vài dự án phim, danh tiếng cũng nhờ vậy mà lan truyền nhanh chóng. Mới đây nhất, mỹ nhân sinh năm 1989 thu hút quan tâm khi tham gia Tư cách hẹn hò, đóng cặp với ngôi sao trẻ Mã Tiểu Vũ.

Trên mạng xã hội, Hà Bội Du thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống, công việc, song hiếm khi nói về chuyện tình cảm.