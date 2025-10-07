Ca khúc đầy ẩn ý tình dục của Taylor Swift

Trong album mới nhất của Taylor Swift, ca khúc "Woods" đang gây bàn tán với phần lời đầy những từ mang ẩn ý về chủ đề tình dục.

Theo USA Today, Taylor Swift mới đây gây xôn xao khi xuất hiện trên The Jimmy Fallon Show tối 6/10. Trong buổi trò chuyện, siêu sao âm nhạc chia sẻ về album mới ra mắt The Life of a Showgirl, đặc biệt là ca khúc Woods.

Những ngày qua, Woods làm dậy sóng mạng xã hội khi nhiều người nhận ra những ẩn ý về tình dục trong lời bài hát. Ca khúc vui nhộn kể về việc Travis Kelce đã giúp Taylor chấm dứt chuỗi ngày lận đận trên tình trường. Taylor sử dụng hàng loạt hình ảnh ẩn dụ để miêu tả về chủ đề nhạy cảm với bạn trai. Nhiều khán giả thừa nhận cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt khi biết được ý nghĩa thực sự phía sau lời bài hát.

“Em mang bản demo này đến phòng thu và nói rằng: ‘Tôi muốn làm một bài hát mang âm hưởng cổ điển, kiểu vượt thời gian một chút. Ban đầu mọi thứ thực sự rất trong sáng. Em cũng không hiểu sao, khi vào phòng thu, cảm xúc cứ tuôn ra, và rồi... không biết chuyện gì đã xảy ra nữa", cô hài hước tâm sự.

Album mới của Taylor liên tục xác lập những kỷ lục mới. Ảnh: IGNV.

The Life of a Showgirl ra mắt hôm 3/10, nhanh chóng giúp Taylor Swift viết nên kỷ lục mới trong sự nghiệp khi đạt 2,7 triệu bản bán ra chỉ trong ngày đầu tiên phát hành. Đây cũng là album có doanh số tuần đầu cao thứ nhì trong lịch sử, chỉ sau 25 của Adele.

Album gồm 12 ca khúc mang màu sắc pop sôi động, kể về tình yêu, thành công và cả những tổn thương mà cô từng trải qua trong tình yêu. Album đạt gần 250 triệu lượt nghe toàn cầu trên Spotify chỉ trong ngày đầu phát hành. Ngoài ra, ca khúc chủ đề The Fate of Ophelia cũng lập kỷ lục lượt nghe trong ngày trên Apple Music và Spotify.