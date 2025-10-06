Mỹ nhân 22 tuổi đăng quang Hoa hậu Nga

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Nga 2025 vừa diễn ra tại phòng hòa nhạc Barvikha Luxury Village ở Moskva, với sự tham gia của 50 người đẹp. Các thí sinh trình diễn thời trang để ban giám khảo chọn ra top 20. Sau đó, dàn người đẹp tiếp tục trải qua các phần thi áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử để tìm ra top 3 chung cuộc.

Kết quả, danh hiệu cao nhất được trao cho Anastasia Venza, 22 tuổi, sinh viên đến từ Moskva. Cô được hoa hậu tiền nhiệm là Valentina Alexeeva, trao vương miện trên sân khấu. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Alena Lesnyak đến từ Kerch và Victoria Makarova đến từ Sestroretsk.

Theo tờ NGS.ru, vương miện của tân hoa hậu do hãng kim hoàn Mercury chế tác, được làm từ vàng trắng, đính 203 viên ngọc trai, kim cương và nhiều loại đá quý. Giá trị của nó theo ước tính lên tới hơn một triệu USD. Bên cạnh đó, Anastasia còn nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu rúp, cùng quyền tham dự Miss Universe được tổ chức vào tháng 11 tại Thái Lan.

Anastasia hiện là sinh viên Đại học Y khoa Moskva I. M. Sechenov. Cô có sở thích chơi thể thao như bóng chuyền, cưỡi ngựa. Venza tự nhận mình là một người có mục tiêu rõ ràng, phát triển toàn diện, có sự tổng hòa giữa vẻ đẹp hình thể và trí tuệ. “Có lẽ, cần học cách yêu chính bản thân mình hơn. Và khi đó một cô gái sẽ có thể tỏa sáng vượt trội hơn tất cả”, cô chia sẻ.

Anastasia bước chân vào làng giải trí từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cô đã tốt nghiệp trường đào tạo người mẫu và lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk. Anastasia nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế nổi tiếng Vyacheslav Zaitsev. Sau đó, người đẹp nhiều lần góp mặt tại Moscow Fashion Week và những show thời trang của Zaitsev.

Cô sau đó vượt qua buổi tuyển chọn tại công ty của nhà tạo mẫu kiêm MC truyền hình đình đám Laura Lukina, được ký hợp đồng và sang Nhật làm việc. Tại đây, Anastasia được tiếp xúc thêm với giới thời trang, có những thành tựu đầu tiên như bắt tay với các thương hiệu Shiseido, Uniqlo…

Valentina Alexeeva có gương mặt đẹp, đường nét sắc sảo. Mái tóc vàng bồng bềnh giúp người đẹp được nhận xét như búp bê. Tân hoa hậu Nga theo đuổi phong cách gợi cảm, nữ tính. Cô thường xuyên diện những thiết kế cúp ngực, ôm sát hay đầm “bánh bèo” khoe dáng trên mạng xã hội.

Song theo tờ Komsomolskaya Pravda, Anastasia Venza cũng đang vấp phản ứng trái chiều từ dân mạng sau khi đăng quang. Một số luồng ý kiến nhận xét cô có vẻ đẹp “thiếu tự nhiên”. Dân mạng cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ, đặc biệt là ở vùng mắt và môi. Song, người đẹp và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nga tới nay vẫn chưa lên tiếng.

