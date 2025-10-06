Khi phim Việt 18+ thất thu

Sau quãng thời gian ăn nên làm ra ngoài rạp, phim kinh dị nội địa thời gian gần đây phải loay hoay tìm chỗ đứng. Một số tác phẩm phải rời rạp sau thời gian chiếu rất ngắn.

Rạp Việt tuần qua chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt tác phẩm với đa dạng thể loại. Thế nhưng, điều bất ngờ là Tử chiến trên không vẫn thành công bảo toàn ngôi vương phòng vé trước dàn đối thủ mới.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, cuối tuần qua, Tử chiến trên không dắt túi 24 tỷ đồng , bán ra khoảng 250.000 đầu vé. Kết thúc tuần chiếu thứ 3, bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất thu về tổng cộng 212 tỷ đồng . Song, tác phẩm cũng giảm nhiệt trông thấy, dự kiến gặp khó khăn để chạm ngưỡng doanh thu 250 tỷ trước khi kết thúc hành trình tại rạp.

Phim Việt mới ra mắt là Chị ngã em nâng tạm xếp ở vị trí top 2 phòng vé. Cuối tuần mở màn, đứa con tinh thần của Vũ Thành Vinh mang về hơn 6 tỷ đồng trên 3.600 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu bán ra khoảng 18 vé.

Chị ngã em nâng mở màn ở vị trí top 2 phòng vé.

Chị ngã em nâng thuộc thể loại tâm lý, gia đình, quy tụ dàn diễn viên gồm Thuận Nguyễn, Lê Khánh, Quốc Trường, Uyển Ân... Tác phẩm có câu chuyện gần gũi, dễ tiếp cận, dù còn một số hạn chế vẫn tạo được thiện cảm nhờ những thông điệp ấm áp, chân thành. Bên cạnh đó là diễn xuất tròn trịa của dàn cast.

Bám sát thành tích của Chị ngã em nâng, bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao chào sân ở vị trí top 3. Phim mở màn với doanh thu hơn 5 tỷ đồng . Quy tụ dàn cast có ngôi sao Lee Kwang Soo cùng Hoàng Hà, Duy Khánh, tác phẩm được nhận xét trẻ trung, đáng yêu với câu chuyện chữa lành.

Số suất chiếu của phim hiện tại gần như ngang bằng đối thủ. Những ngày tới, bộ đôi Chị ngã em nâng - Tay anh giữ một vì sao dự kiến bám đuổi sít sao về thành tích phòng vé. Kết quả cuộc đấu của hai phim vẫn là ẩn số khó đoán.

Đáng chú ý, hai phim Việt 18+ là Đồi hành xác và Khế ước bán dâu rời rạp cùng thời điểm. Đồi hành xác của đạo diễn Lương Đình Dũng mang về 2,1 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày chiếu. Trong khi Khế ước bán dâu do Lê Văn Kiệt cầm trịch dắt túi 17 tỷ đồng sau 1 tháng ra rạp. Đây đều là những thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt.

Trước đó, Cô dâu ma cũng phải rời rạp sớm với doanh số 11,5 tỷ đồng . Dưới đáy hồ kết thúc hành trình phòng vé với thành tích 27 tỷ. Thời gian gần đây, phim kinh dị nội địa gần như phải chật vật tìm chỗ đứng. Nếu như một năm trước, kinh dị là chủ đề được săn đón với hàng loạt tác phẩm dễ dàng cán mốc trăm tỷ, thì hiện tại, chủ đề này không còn nhiều sức hấp dẫn với khán giả. Gần nhất, chỉ có Út Lan đạt thành tích khả quan với 90 tỷ đồng .

Rạp Việt đang chứng kiến hiện tượng thoái trào của dòng phim kinh dị.

Tuần này, rạp Việt chào đón sự xuất hiện của loạt phim quốc tế mới. Nổi bật trong số đó là 2 cái tên Trò chơi ảo giác: Ares và Quỷ ăn tạng 3. Trò chơi ảo giác: Ares là bom tấn hành động với kinh phí sản xuất lớn, phần hình ảnh, kỹ xảo rất hoành tráng. Dẫu vậy, dòng phim hành động Hollywood những năm gần đây không còn được khán giả Việt săn đón quá nồng nhiệt.

Trong khi, Quỷ ăn tạng 3 có thể sẽ gặp bất lợi khi ra mắt đúng thời điểm phim kinh dị thoái trào ở phòng vé Việt. Song, nhờ sức hút thương hiệu và chiến dịch quảng bá tốt, tác phẩm từ xứ sở chùa vàng nhiều khả năng sẽ soán ngôi vương của Tử chiến trên không. Trước đó, doanh thu 2 phần tiền truyện Quỷ ăn tạng tại Việt Nam lần lượt là 55 tỷ đồng và 100 tỷ đồng .

