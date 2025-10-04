'Dị nhân' Leonardo DiCaprio

Sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật, DiCaprio cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất, thể hiện ở khả năng nhập vai và kiểm soát cảm xúc bậc thầy.

Giữa dòng chảy điện ảnh đầy biến động, nơi xu hướng các ngôi sao dễ dàng trỗi dậy rồi vụt tắt chỉ sau ít năm, Leonardo DiCaprio thuộc dạng “của hiếm” tại Hollywood, vị thế gần như không thể xoay chuyển. Hơn ba thập niên hoạt động, tới nay cũng chẳng xông xáo đóng nhiều phim, thế nhưng mỗi lần cái tên DiCaprio xuất hiện, khán giả lẫn truyền thông đều một phen đứng ngồi không yên.

Sau tiếng vang của Vầng trăng máu (Killers of the Flower Moon), phải mất 2 năm, người hâm mộ mới thấy hình bóng tài tử trên màn bạc, và lần này là trong bộ phim của Paul Thomas Anderson - đạo diễn tài năng kiệt xuất nhưng có quá nửa số phim thất bại phòng vé vì… kén người xem.

Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) vẫn vậy, đầy cá tính và thách thức khán giả. Thế mà DiCaprio vẫn tìm được đường tỏa sáng, với màn trình diễn đầy màu sắc, thú vị bậc nhất trong sự nghiệp.

Sự kỳ lạ của Leonardo DiCaprio

Truyền thông xứ cờ hoa từng đánh giá điều khiến DiCaprio đặc biệt so với nhiều cái tên cùng thời, là cách xây dựng sự nghiệp và hình ảnh. Ở thời đại mà mạng xã hội trở thành công cụ đắc lực để đánh bóng tên tuổi, sự nổi tiếng, DiCaprio tự biến mình thành một ngôi sao có chút gì đó trầm lặng, thậm chí lỗi thời. Anh hạn chế hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, hiếm khi trả lời phỏng vấn hay chia sẻ về chuyện đời tư.

Kỳ lạ ở chỗ sự im lặng đó không làm đại chúng quên đi DiCaprio, cái tên một thời làm dậy sóng phòng vé với bản tình ca bất tử Titanic. Trái lại, nó khơi gợi sự tò mò, khiến tài tử trong con mắt truyền thông là một trong số ngôi sao hiếm hoi giữ được “hào quang Hollywood cổ điển” - kiểu ngôi sao mà khán giả nhắc tới chủ yếu qua màn hình của những rạp chiếu phim.

Truyền thông Mỹ còn gọi DiCaprio là của hiếm, bởi bất cứ tác phẩm nào anh góp mặt đều trở thành sự kiện văn hóa, hoặc có thể là bom tấn phòng vé. Người ta kéo nhau ra rạp, vì chính cái tên DiCaprio đã có thể coi là bảo chứng chất lượng. Chẳng mấy khi, khán giả thấy anh nhận một phim dở. Từ việc chọn kịch bản, hợp tác với những nhà làm phim nổi bật của thế hệ từ James Cameron, Clint Eastwood, Martin Scorsese cho tới Quentin Tarantino, Christopher Nolan hay Steven Spielberg…, bất kỳ lần xuất hiện nào của diễn viên, bất kể thắng phòng vé hay không, cũng đều chứng minh sức nặng nghệ thuật.

DiCaprio trong Trận chiến sau trận chiến.

Những năm đổ lại đây, tài tử càng khó tính, khắt khe trong việc nhận lời tham gia thêm bất kỳ dự án điện ảnh nào. Chẳng còn những bom tấn giải trí, Leonardo DiCaprio của hiện tại hướng tới tìm kiếm những câu chuyện độc đáo và dị biệt, bất chấp việc nó có thể quá kén khách. Đó được cho là cách ngôi sao sinh năm 1974 mở rộng ranh giới tài nghệ diễn xuất, giúp anh thỏa sức vẫy vùng trong những câu chuyện, nhân vật độc đáo chưa từng thể nghiệm.

Thế nên cú bắt tay của DiCaprio với Paul Thomas Anderson khiến giới chuyên môn không khỏi mong chờ. Anderson vốn cũng là tài năng bậc thầy của những thước phim cá tính, đầy tầng lớp ý nghĩa khi hướng tới những chủ đề lớn của nhân loại, người đã góp tới 4 trong danh sách 100 phim hay nhất thế kỷ 21.

DiCaprio không ngần ngại chia sẻ rằng chính tài năng của Paul Thomas Anderson là lý do khiến anh nhận lời đóng Trận chiến sau trận chiến. Tài tử thừa nhận đã dành sự ngưỡng mộ cho Anderson từ những bộ phim trước đó khá lâu của ông, như Hard Eight hay Boogie Nights, đồng thời nhấn mạnh Anderson là một trong số nhà làm phim xuất sắc của thế hệ.

“Paul đã mang kịch bản mà anh ấy ấp ủ trong nhiều năm này đến cho tôi, và tôi không do dự nắm lấy cơ hội để hợp tác”, DiCaprio chia sẻ trong một buổi phỏng vấn gần đây.

Thêm một đề cử Oscar?

Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Vineland, Trận chiến sau trận chiến theo chân nhóm cách mạng thuộc phe cực tả French 75, dẫn đầu bởi cô nàng mạnh mẽ, cá tính Perfidia. Perfidia nảy sinh tình cảm với thành viên khác trong nhóm - chuyên gia chế bom Bob (Leonardo DiCaprio). Cùng nhau, họ thực hiện nhiều vụ khủng bố, đánh bom vào các địa điểm công cộng.

Vai diễn được dự đoán giúp DiCaprio có thêm đề cử Oscar.

Trong một phi vụ, Perfidia bị đại tá Steven J. Lockjaw bắt giữ. Gã ép cô phải quan hệ tình dục để đổi lấy tự do. Perfidia sinh ra bé gái Willa, nhưng Bob không hề hay biết, vẫn tin rằng đó là máu mủ của mình. Kể từ ngày có con, anh dần rút khỏi những cuộc bạo loạn, lui về chăm sóc tổ ấm.

Nhưng Perfidia thì không. Trong một phi vụ mạo hiểm, cô tiếp tục bị Lockjaw bắt giữ. Lần này, gã cho cô lựa chọn: thoát án tù nếu chấp nhận phản bội, chỉ điểm tung tích đồng đội. Sự quay lưng của Perfidia khiến French 75 lao đao. Phần lớn thành viên bị bắt giữ, tiêu diệt. Những người còn lại, gồm Bob và con gái, phải sống mai danh ẩn tích.

Leonardo DiCaprio tiếp tục chứng minh sự mạnh dạn khi lựa chọn kịch bản đầy thử thách. Giống như các vai diễn trước đó, thay vì lặp lại công thức an toàn, tài tử lại tìm đến những nhân vật với động cơ phức tạp, nhiều tầng lớp tính cách, tâm lý.

Và lần này, diễn viên một lần nữa chinh phục khán giả với Bob Ferguson. Hình ảnh gã chuyên gia chế bom hiện lên trên màn ảnh rộng đầy thu hút, pha trộn duyên dáng giữa nét lém lỉnh, bệ rạc, vừa hài hước vừa bi kịch, vừa bất lực vừa kiên định, giằng xé bởi lý tưởng và trách nhiệm.

Sau khi ôm con đi lẩn trốn, Bob nghiện rượu và cần sa nặng, thường xuyên trong tình trạng lâng lâng, tinh thần sa sút. Từ một gã trai trẻ đầy lý tưởng, Bob nay thành kẻ nghiện ngập, hoàn toàn mất phương hướng. Anh ám ảnh với việc bị cảnh sát truy lùng, để rồi kiểm soát con gái tới mức cực đoan.

Ở khía cạnh nào đó, Bob thất vọng và mất niềm tin vào chính bản thân. Sự nhiệt huyết và tình cảm còn sót lại anh gói trọn vào việc nuôi nấng, bảo vệ Willa - người mà trớ trêu thay Bob cứ ngỡ là con ruột. Diễn xuất của DiCaprio khiến người xem cảm nhận được sự bệ rạc, kiệt sức của nhân vật, vừa phải bật cười trước những tình huống hài hước mà Bob đối mặt.

Gã chế bom, từng là một trong những thành viên hoạt động cách mạng năng nổ, nay lại phải vật vã trong việc nhớ lại mật mã riêng của tổ chức sau nhiều năm sống trong trạng thái không tỉnh táo. Hài hước hơn, hình ảnh Bob chậm chạp trong lúc chạy trốn, rơi khỏi mái nhà vì không đuổi kịp nhóm thanh niên sức dài vai rộng càng làm cho bi kịch của nhân vật thêm phần châm biếm hơn.

Diễn xuất đầy cảm xúc của DiCaprio.

Sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật, DiCaprio cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất, thể hiện ở khả năng kiểm soát cảm xúc bậc thầy. Một cảnh gây ấn tượng mạnh là khi Bob trong cơn say gọi điện cho đồng đội cũ để tìm con gái. Bằng giọng nói run rẩy, ánh mắt hoang mang bất định và những biểu cảm vi tế trên gương mặt, tài tử tái hiện sống động sự bất lực và nỗi tuyệt vọng của một người cha. Nam diễn viên không đơn thuần lột tả bi kịch của nhân vật theo kiểu tuyệt vọng và đau đớn, mà là một trạng thái đa diện, vừa hài hước, vừa bất lực lại chất chứa nhiều tổn thương.

Ở cao trào phim, khi Bob cùng Willa chạy trốn khỏi tay Lockjaw, DiCaprio một lần nữa thuyết phục khán giả khi lột tả bóng hình người cha vụng về nhưng kiên định, bất chấp mọi việc để bảo vệ con. Diễn biến tâm lý phức tạp của Bob trong trường cảnh rượt đuổi qua sa mạc California là minh chứng rõ nhất cho khả năng nhập vai xuất thần của nam diễn viên.

Giới chuyên môn không tiếc lời khen ngợi DiCaprio, đồng tình rằng màn trình diễn của anh và Sean Penn (thủ vai Steven J. Lockjaw) là điểm sáng chói lọi trong tác phẩm do Paul Thomas Anderson đạo diễn. Nhiều cây bút phê bình cho rằng bộ đôi gần như nắm chắc cơ hội được xướng tên trong đề cử Oscar sắp tới ở hạng mục diễn xuất.