Sắc vóc nữ diễn viên 'Tử chiến trên không'

Thiên Tú thời gian gần đây được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Tử chiến trên không đang gây sốt phòng vé. Cô hóa thân Mèo, bạn gái kém tuổi của Chuột (Tiểu Bảo Quốc). Cặp đôi tới trễ, là những hành khách cuối cùng lên chuyến bay định mệnh vì còn bận bịu với thùng sầu riêng mang về làm quà ra mắt cha mẹ.

Ngay từ khi xuất hiện, cả hai đã thu hút sự chú ý của người xem vì sự đặc biệt từ diện mạo tới tính cách. Mèo hiện lên trên màn ảnh là tiểu thư đỏng đảnh với bộ cánh tân thời màu vàng neon nổi bật. Tuổi tác chênh lệch của hai người gây ra không ít hiểu lầm, khi người khác lầm tưởng rằng họ là ông - cháu, hay cha- con.

Những phân cảnh hài hước, nhí nhố giữa Mèo và Chuột làm giãn bầu không khí căng như dây đàn của Tử chiến trên không. Chuột liên tục bị người yêu trẻ tuổi than trách, la mắng hay những rắc rối ngớ ngẩn mà cặp đôi gặp phải là gia vị gây cười, khiến người xem cảm thấy vui vẻ sau khi chứng kiến loạt cảnh hành động, bạo lực. Ở những giây phút quan trọng, nhân vật của Thiên Tú và Tiểu Bảo Quốc cũng có hành động dũng cảm, góp phần cứu mạng các hành khách cùng phi hành đoàn.

Thiên Tú cho biết trên phim là cặp tình nhân, song ngoài đời thực, cô và Tiểu Bảo Quốc là thầy trò. Cả hai có nhiều khoảnh khắc vui nhộn trên phim trường cùng dàn diễn viên. Tiểu Bảo Quốc cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, chỉ dẫn cho Thiên Tú diễn xuất ngay trên set quay.

Thiên Tú (tên đầy đủ Trần Thiên Tú) sinh năm 1991. Cô bắt đầu sự nghiệp với những vai diễn nhỏ, với vai đầu tay trong Áo lụa Hà Đông. Những năm qua, Thiên Tú góp mặt trong nhiều dự án phim song chưa tạo được dấu ấn quá nổi bật. Chỉ tới khi tham gia Tử chiến trên không, cô mới thu hút sự quan tâm.

Ngoài đóng phim, Thiên Tú cũng mở kênh TikTok riêng, đăng tải nhiều nội dung giải trí thu hút hàng triệu lượt xem. Diễn viên vừa tổ chức lễ cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội.

Trên fanpage phim Tử chiến trên không, đại diện đoàn phim gửi lời chúc phúc tới diễn viên: "Chúc mừng 'nóc nhà' Mèo Thiên Tú đã lên xe hoa cùng nửa kia của mình. Chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc".

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.