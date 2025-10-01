Rạp Việt sau cơn sốt 'Mưa đỏ' hơn 700 tỷ dừng chiếu

Mở màn rạp Việt tháng 10 là dự án hợp tác Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao . Tác phẩm tâm lý/tình cảm có xuất hiện của ngôi sao Lee Kwang Soo và dàn diễn viên Việt như Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ... Chuyện phim mở ra khi Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) rơi vào tình cảnh “mắc kẹt” tại Việt Nam sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Tại đây, anh đã gặp Thảo (Hoàng Hà) - một cô gái bán cà phê đầy đam mê, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Đối đầu trực diện với Tay anh giữ một vì sao là Chị ngã em nâng . Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Vũ Thành Vinh trên đường đua phim rạp, quy tụ dàn cast với nhiều gương mặt quen thuộc như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Chuyện phim theo chân hai chị em mồ côi Thương và Lực. Khi đã thành công, Thương mong muốn cậu em đi theo con đường mình đã lựa chọn. Tuy nhiên, sự áp đặt vô tình tạo nên rạn nứt, đẩy cả hai vào những mâu thuẫn.

Sự xuất hiện của bom tấn hành động Trò chơi ảo Giác: Ares (tựa gốc: Tron: Ares) hứa hẹn khuấy động rạp Việt trung tuần tháng 10. Chuyện phim theo chân Ares - một thực thể ảo cực kỳ tinh vi được cử từ thế giới số đến thế giới thực, đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên giữa loài người và những thực thể trí tuệ nhân tạo. Phim gây chú ý khi chiêu đãi người xem loạt cảnh kỹ xảo hoành tráng, với kinh phí sản xuất theo ước tính lên tới 170 triệu USD .

Vận may (tựa gốc: Good Fortune) chứng kiến sự trở lại của Keanu Reeves - tài tử được yêu mến nhất Hollywood. Nội dung phim xoay quanh Gabriel, một thiên thần hộ mệnh tốt bụng nhưng vụng về. Ngày nọ, ông quyết tâm chứng minh tiền bạc không phải chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, và đã can thiệp để hoán đổi số phận giữa một nhân viên văn phòng liên tiếp gặp xui rủi với một tỷ phú ăn chơi xa hoa. Từ đây, loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra, mở ra những bài học về tham vọng, tình bạn và giá trị đích thực của vận may.

Cơn sốt kinh dị Thái Quỷ ăn tạng trở lại rạp Việt vào tháng 10, sau thành công ngoài sức tưởng tượng của hai phần tiền truyện. Chuyện phim tiếp nối câu chuyện về gia đình Yak (Nadech Kugimiya), sau khi anh tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho cô em gái Yam đáng thương. Ở phần 3, người em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học. Để cứu Yee, Yak cùng gia đình buộc phải bước vào khu rừng quỷ dị. Nhưng lần này, kẻ thù họ đối mặt không chỉ dừng lại ở những con quỷ khát máu, mà còn là một giáo phái bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc.

Năm của anh, ngày của em khiến fan Việt mong chờ khi có sự xuất hiện của “nam thần” Hứa Quang Hán. Chuyện phim mở ra khi một trận địa chấn chia thế giới làm hai phần. Một phần, ngày vẫn kéo dài 24 giờ. Nhưng ở nửa kia, mỗi ngày kéo dài lên tới cả năm. Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm đến từ hai múi giờ khác biệt. Duyên phận khiến họ tình cờ gặp gỡ để rồi cả hai bị cuốn vào mối tình với nhiều trắc trở, day dứt.

Sau thành công phòng vé của Chị dâu, đạo diễn Khương Ngọc nhanh chóng trở lại với tác phẩm mới mang tên Cục vàng của ngoại . Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, phim mang đến câu chuyện ấm áp về tình bà cháu trong một xóm nhỏ chan chứa nghĩa tình. Bà Hậu, người phụ nữ cả đời tần tảo, nay trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại khi con gái bỏ đi. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, tình thương bà dành cho người cháu vẫn luôn đong đầy, trọn vẹn.

Một phim Việt khác chào sân trong tháng 10 là Cải mả , thuộc thể loại kinh dị. Tác phẩm do Thắng Vũ cầm trịch, quy tụ dàn cast gồm Thiên An, Rima Thanh Vy, Hoàng Phúc, Thúy Hạnh, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã… Phim bắt đầu khi đại gia đình ông Quang trở về quê để thực hiện nghi lễ cải táng đã bị trì hoãn quá lâu. Họ không chỉ đối diện với những nghi thức tâm linh, mà còn vô tình khơi dậy vòng xoáy nghiệp báo truyền đời.

Sau phần đầu tiên gây sốt, Điện thoại đen (tựa gốc: The Black Phone) trở lại với phần phim thứ 2. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày mà cậu nhóc 13 tuổi Finney giết chết kẻ bắt cóc rồi trốn thoát thành công, trở thành người duy nhất sống sót sau vụ thảm án năm ấy. Trong phần hậu truyện, tài tử từng 4 lần được đề cử Oscar - Ethan Hawke sẽ trở lại với vai sát nhân Grabber, nay quay về từ cõi chết để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Finney bằng cách nhắm đến em gái cậu - Gwen.

Cái tên cuối cùng khép lại đường đua rạp tháng 10 là phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ . Phim trước đó ấn định lịch ra mắt tháng 9 nhưng đột ngột dời lịch chiếu. Tác phẩm do Bình Bồng Bột giám chế, quy tụ dàn diễn viên như Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Kim Hải, Samuel An. Chuyện phim xoay quanh một gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã vô tình trở thành áp lực đè nặng lên từng thế hệ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.