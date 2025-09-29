Victoria Beckham quá mệt mỏi

Sau nhiều tháng "chiến tranh lạnh" với con trai, Victoria đã kiệt sức và không muốn căng thẳng kéo dài. Quá trình thực hiện dự án phim mới giúp cô cảm thấy được chữa lành.

Theo Daily Mail, vợ chồng Victoria Beckham suốt nhiều tháng qua vẫn chìm trong cảm giác buồn phiền, đau lòng, khi con trai cả Brooklyn thể hiện thái độ xa cách, không muốn gặp mặt cha mẹ. Gần đây, tình hình này được cải thiện khi Victoria bận rộn chuẩn bị ra mắt phim tài liệu mới trên Netflix.

Một nguồn tin tiết lộ quá trình làm phim mang đến cho nhà thiết kế thời trang cảm giác “giải phóng”, giúp cô nhận ra mình được yêu thương đến mức nào và tin rằng sớm muộn gì mối quan hệ với Brooklyn cũng sẽ được hàn gắn.

Bà xã David Beckham được cho là đã chủ động xuống nước làm hòa khi chèn một hình ảnh thời thơ ấu của Brooklyn vào trong đoạn đầu trailer phim. “Đó là hành trình đầy cảm xúc, vì điều lớn nhất vẫn khiến cô day dứt chính là mối quan hệ rạn nứt với Brooklyn. Nhưng trải nghiệm này cũng khiến cô nhận ra không thể cứ mãi khơi lại nỗi đau, đã đến lúc nó phải dừng lại”, nguồn tin nói.

Người này cho biết thêm: “Victoria tin một ngày nào đó Brooklyn sẽ quay về bên mình. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm. Bộ phim này khiến cô ấy hiểu rằng mình may mắn khi có gia đình bên cạnh, yêu thương và ủng hộ. Cô vừa xúc động vừa thấy nhẹ nhõm, vì nhận ra bản thân được trân trọng và đã vượt qua nhiều thăng trầm nhờ gia đình”.

Rạn nứt tình cảm trong gia đình Beckham đã kéo dài suốt nhiều tháng. Ảnh: WireImage.

Trong khi đó, Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ. Giữa lúc mối quan hệ với bố mẹ đang rạn nứt, anh lại tiếp tục khiến căng thẳng leo thang khi công khai thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho bà xã Nicola Peltz.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail khi tham dự trận Ryder Cup All-Star, Brooklyn nói: “Luôn có những người nói điều tiêu cực, nhưng tôi có một người vợ rất ủng hộ. Tôi và cô ấy chỉ làm việc của mình, giữ đầu óc bình tĩnh và hạnh phúc”. Cậu cả nhà Beckham khẳng định không bận tâm đến những bình luận hay tin đồn về đời sống cá nhân.

Brooklyn và gia đình Beckham lần cuối chụp ảnh cùng nhau vào dịp lễ Boxing Day năm ngoái. Kể từ đó, họ được cho là không còn gặp mặt. Nhiều nguồn tin cho biết Brooklyn ngày càng xa cách gia đình, thậm chí không tham dự bất kỳ hoạt động nào trong dịp sinh nhật lần thứ 50 của cha hồi tháng 5.