Hậu trường phim không tặc đầu tiên của Việt Nam

Tử chiến trên không ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Được tiếp lửa từ cơn sốt Mưa đỏ, tác phẩm nhanh chóng gây sốt phòng vé, thu về 100 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần công chiếu. Tính tới chiều 28/9, tức sau khoảng 10 ngày ra mắt, bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, Hàm Trần đạo diễn, ghi nhận doanh thu 160 tỷ đồng . Phim dự kiến chinh phục cột mốc 200 tỷ phòng vé trong ít ngày tới.

Bên cạnh câu chuyện về vụ không tặc kịch tính, khán giả còn thích thú trước loạt ảnh hậu trường phim được dàn cast và nhà sản xuất bật mí. Trái ngược hoàn toàn với không khí căng như dây đàn trên màn ảnh, các diễn viên có những khoảnh khắc đùa giỡn nhí nhố, hài hước trên set quay được dàn dựng kỳ công với mô hình máy bay tỷ lệ 1:1 với nguyên mẫu.

Thanh Sơn và Lợi Trần chụp ảnh cùng đạo diễn Hàm Trần. Cả hai phải hóa trang với tạo hình bầm dập, đầy thương tích khi tham gia những cảnh quay hành động bạo lực. Trong phim, Thanh Sơn hóa thân Bình, một cảnh vệ anh dũng, không ngại xả thân vì an toàn của hành khách và đồng đội. Trong khi Lợi Trần có vai diễn bí ẩn, đóng vai trò bước ngoặt trong đường dây câu chuyện.

Thanh Sơn háo hức trong quá trình chờ đợi hóa trang. Dù đây là vai diễn hành động đầu tay, nam diễn viên vẫn thành công chinh phục khán giả, được nhận xét là điểm sáng của tác phẩm. Trò chuyện với Tri Thức - Znews, tài tử cho biết trước khi bắt đầu cảnh quay hành động, anh phải chống đẩy thật nhiều để máu dồn lên mặt. Điều này giúp Thanh Sơn hiện lên trên màn ảnh có biểu cảm chân thực, khốc liệt như vừa trải qua trận chiến thật sự.

Thái Hòa giải lao trong thời gian ghi hình bộ phim. Diễn viên cho biết nhân vật của mình không có nhiều cảnh khó, nhưng anh từng xém "đánh mất" hai cảnh quay đắt giá. Lý do là anh cầu toàn, muốn thực hiện cảnh quay tốt nhất, nhưng càng làm lại càng không như ý muốn khiến ê-kíp mất nhiều thời gian. Thái Hòa sau đó phải hạ mình xin đạo diễn cho quay lại - điều mà anh cho rằng rất xấu hổ với một diễn viên gạo cội.

Kaity Nguyễn diễn tập cùng bạn diễn trên phim trường. Trong phim, người đẹp hóa thân tiếp viên hàng không bị không tặc tra tấn dã man, với mục đích ép phi công mở cửa buồng lái. Màn thể hiện của Kaity được nhận xét tròn vai.

Đối lập vẻ căng thẳng trên phim, dàn diễn viên tỏ ra thoải mái, vô tư đùa giỡn trên phim trường. "Tiếp viên" Trâm Anh và "không tặc" Gia Huy cười sảng khoái trong những tấm hình hậu trường, nơi bộ đôi đang chờ tới lượt quay.

Ma Ran Đô là một trong số mỹ nam được săn đón nhất khi Tử chiến trên không ra mắt. Gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ của anh trong hình tượng cảnh vệ khiến nhiều fan nữ phấn khích. Đối lập với sự nghiêm túc của Bình, cảnh vệ Sơn do Ma Ran Đô thủ vai lại gần gũi, dễ mến với những khoảnh khắc chọc ghẹo tiếp viên. Trên phim trường, diễn viên trẻ cũng được đồng nghiệp tiết lộ là người giàu năng lượng, thích bày trò đùa giỡn với mọi người.

Xuân Phúc trong một cảnh tại buồng lái. Nam diễn viên sinh năm 1992 vào vai cơ trưởng điều hành chuyến bay. Dù bị ép vào thế bí, anh vẫn kiên quyết không mở cửa buồng lái để bị bọn cướp khống chế. Xuân Phúc phải tập trung thể hiện sự căng thẳng của nhân vật trước sức ép của lũ không tặc.

Khoảnh khắc vô tư "xả vai" của dàn diễn viên trên phim trường được đồng nghiệp "chộp" lại. Bảo Định vào vai Sửu - con của Long (Thái Hòa). Dù đóng chung dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, Bảo Định lại có màn trình diễn tốt bất ngờ. Anh được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện cảm xúc tốt nhất phim.

Bên cạnh dàn diễn viên kinh nghiệm, chuyến bay Tử chiến trên không cũng có sự xuất hiện của một số hành khách nhí đáng yêu.

