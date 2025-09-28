Khánh Phương: 'Tôi xin chịu trách nhiệm'

Sau lùm xùm bị tố quảng cáo web cá độ, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi. Ca sĩ cho biết sẽ rút kinh nghiệm và không để khán giả phải thất vọng thêm.

Những ngày qua, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng (gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) gây tranh cãi vì có sự xuất hiện của trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau. Nhóm ca sĩ này sau đó bị cơ quan chức năng triệu tập để làm việc.

Mới đây, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm. Trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi xin lỗi và xin chịu trách nhiệm về những thứ đã gây ra, ở mọi phương diện pháp lý, dư luận". Ở một nền tảng mạng xã hội khác, ca sĩ chia sẻ: "Sau sóng gió, chúng tôi đã nhìn nhận được sai lầm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng tốt hơn".

Khánh Phương xin lỗi khán giả sau lùm xùm. Ảnh: FBNV.

Sau cùng, giọng ca Chiếc khăn gió ấm khẳng định thời gian tới sẽ sẽ không để người hâm mộ phải thất vọng và gửi lời cảm ơn khán giả.

Trước đó, hôm 24/9, Khánh Phương từng nhận sai trong vụ ồn ào liên quan MV của nhóm. Ca sĩ giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong MV Anh em trước sau như một.

Nam ca sĩ khẳng định nhóm Ngũ hổ tướng không có ý định quảng cáo cho trang web cờ bạc. Tuy nhiên, nhóm đã sơ suất vì không kiểm tra, kiểm soát thông tin rõ ràng về logo. Khánh Phương cũng thừa nhận sai lầm, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mong được sửa sai và tiếp tục làm nghề.

Ngoài ra, trước một số thông tin cho rằng Khánh Phương ba lần nhận giấy mời của cơ quan chức năng nhưng không đến, anh giải thích trưa 24/9 mới chính thức được thông báo lần đầu. Nhưng có việc gia đình nên Khánh Phương hẹn lên làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 25/9 hoặc 26/9. Anh khẳng định thông tin đang được lan truyền là không chính xác.

Phản hồi câu hỏi của Tri Thức - Znews, Trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng PA05, Công an TP.HCM - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về nhóm nhạc xây dựng và phát hành MV có nội dung quảng cáo đánh bạc, Công an TP.HCM đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập, tìm hiểu thông tin ngay lập tức. Công an TP.HCM đã gửi thư mời, triệu tập Ưng Hoàng Phúc và các thành viên Ngũ hổ tướng lên làm việc.

"Đến nay, Công an TP.HCM đã cơ bản củng cố được thông tin về hành vi của các đối tượng và xử lý nhanh nhất trong thời gian tới, sau đó sẽ có thông tin chính thức đến báo chí. Công an TP.HCM bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đến các cơ quan báo chí vì sự ủng hộ tích cực và nguồn thông tin dồi dào, giúp việc xử lý vụ việc diễn ra nhanh chóng, góp phần ổn định dư luận và góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên không gian mạng", Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết.