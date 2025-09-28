Bianca 'chơi liều'

Bà xã Kanye West vừa có kế hoạch ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Đây được cho là quyết định táo bạo, bởi nhiều công ty ngại dính dáng đến Kanye lẫn Bianca sau loạt lùm xùm.

Theo Daily Mail, Bianca Censori vừa gây xôn xao khi công bố kế hoạch ra mắt dự án mang tên "Bianca" vào tháng tới. Dù chưa chia sẻ chi tiết nội dung dự án, nhiều nguồn tin tiết lộ đây là một thương hiệu thời trang riêng của bà xã Kanye.

Từ sau cuộc hôn nhân gây chấn động với rapper nổi tiếng vào tháng 12/2022, Bianca đã trở thành “nàng thơ” của Kanye. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với The Sun rằng cô đã mong muốn tự phát triển sự nghiệp từ lâu, nên việc công bố dự án riêng không phải điều quá bất ngờ. Trước khi yêu Kanye, Bianca từng làm việc cho Yeezy và có cùng đam mê thời trang với nam rapper.

Bianca được cho là sắp tung ra thương hiệu thời trang riêng mang tên cô. Ảnh: Backgrid.

Người này cũng so sánh thương hiệu của Bianca với SKIMS (thương hiệu thời trang của Kim Kardashian - vợ cũ Kanye West). “Dòng sản phẩm của Bianca có thể cạnh tranh với SKIMS, nhưng cô ấy không phải là Kim. Bianca cá tính hơn, thiên về nghệ thuật, nhưng lại khó có khả năng đưa sản phẩm vào các chuỗi bán lẻ lớn”, nguồn tin đánh giá.

Một số luồng ý kiến cho rằng việc Bianca khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang là bước đi đúng thời điểm, bởi việc ở bên Kanye vài năm qua đã giúp cô tiếp cận mạng lưới thời trang khổng lồ. Song, số khác lại cho rằng người đẹp liều lĩnh và sẽ phải đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tìm kiếm đối tác vì rất nhiều công ty e ngại dính dáng đến cả cô lẫn Kanye, sau hàng loạt lùm xùm đời tư.

Kể từ khi quen Kanye, Bianca liên tục bị đem ra so sánh với Kim Kardashian. Cả hai từng nhiều lần diện những thiết kế tương tự, làm dấy lên không ít bàn luận, đối sánh. Bianca cũng có khoảng thời gian dài chìm trong bê bối vì diện những thiết kế hở bạo, khoe da thịt lộ liễu. Song thời gian gần đây, trang phục của cô khi xuất hiện trước công chúng đã trở "tiết chế" hơn, không còn những outfit quá phản cảm.

Đầu năm nay, Bianca từng có khoảng thời gian rạn nứt tình cảm với Kanye, nhưng cả hai nhanh chóng hàn gắn.