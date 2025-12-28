Vũ Thúy Quỳnh được cầu hôn?

Trong hình ảnh mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đeo nhẫn ở ngón áp út làm dấy lên tin đồn cô được cầu hôn. Sau đó, người đẹp có động thái lên tiếng.

Ngày 28/12, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ loạt ảnh mới với chú thích: “Những tấm hình tốt nhất có thể”. Tấm ảnh đầu tiên trong số đó gây chú ý. Trong hình, người mẫu đang nắm tay một người giấu mặt. Đáng nói, trên bàn tay cô đeo nhẫn ở ngón áp út.

Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp này được cầu hôn. Ở phần bình luận ngập tràn những nhận xét chúc mừng hoặc nhắc tên Đức Phạm.

Tuy nhiên, sau đó, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh chụp màn hình nội dung ý nghĩa của việc đeo nhẫn. Theo đó, đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải là tượng trưng cho sự yêu thương bản thân, độc lập, có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo. Động thái của người mẫu được cho phủ nhận chuyện cầu hôn.

Hình ảnh làm dấy lên bàn tán của Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đã vướng tin hẹn hò thời gian dài. Họ thường lộ diện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí có cử chỉ thân thiết, quan tâm trên sân pickleball. Tối 11/11, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh kèm theo chú thích: "Yêu em".

Sau đó, người đẹp liên tục bị công kích trên mạng xã hội. Thậm chí, có tài khoản nói cô “cặp kè”. Trước ý kiến trên, người đẹp phản hồi: "Buồn cười quá. Không biết cặp kè là sao. Mọi người hiểu ý nghĩa của từ ‘cặp kè’ không. Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức. Về chuyện tình cảm, ví dụ khi bạn thân yêu đương, bạn ở ngoài đưa ra lời khuyên, nó đâu có nghe”.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, đồng thời giành giải Á quân 3 The New Mentor 2023.