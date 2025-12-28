MC Mai Ngọc sau một năm kết hôn

Mai Ngọc kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng vào tháng 12/2024. Tháng 4, họ đón con đầu lòng.

Ngày 28/12, MC Mai Ngọc và ông xã có bữa tiệc nhỏ ấm cúng để kỷ niệm một năm kết hôn.

Chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc, Mai Ngọc bày tỏ: "Chỉ cần mình cho phép những chuyện tốt đẹp đến, nhất định nó sẽ đến. Một năm qua, có những ngày trôi qua rất nhanh, có những ngày lại thật chậm. Có niềm vui đến bất ngờ, cũng có những lo toan thường nhật. Tất cả, dù trọn vẹn hay dang dở, cũng đã góp mặt để làm nên một năm rất riêng”.

MC Mai Ngọc và ông xã trong buổi kỷ niệm mới đây. Ảnh: FBNV.

Mai Ngọc (sinh năm 1990 tại Hà Nội) kết hôn lần 2 với chồng là doanh nhân Đặng Quốc Thắng vào tháng 12/2024. Chồng MC kém cô hai tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng. Tới tháng 1, nữ MC đăng ảnh bụng bầu, xác nhận mang thai.

MC Mai Ngọc sinh con đầu lòng vào tháng 4. Nữ MC tâm sự cô thêm nhiều niềm vui và cả những bài học đáng quý trong cuộc sống kể từ khi đảm đương cương vị mới.

Sau 3 tháng sinh con, cô dần lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chế độ tập luyện. MC chọn bộ môn Pilates hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh vóc dáng, tư thế đồng thời tăng cường sức khỏe.

Cô chia sẻ: “Mỗi mẹ bỉm có hành trình quay lại vóc dáng khác nhau, Ngọc do may mắn cơ địa không tăng cân nhiều, lại ăn uống, tập luyện có chế độ từ lâu. Hơn hết công việc của mình cần vóc dáng. Các mẹ đừng bị áp lực nhé, cứ sao để khỏe mạnh, con vui là được. Lúc nào con cứng cáp ổn định rồi dành thời gian cho bản thân cũng không muộn".