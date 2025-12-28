Nông Thúy Hằng mang thai

Hoa hậu Nông Thúy Hằng và ông xã về chung một nhà sau lễ cưới diễn ra đầu tháng 7. Hai người chuẩn bị đón thành viên mới.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ đang mang thai con đầu lòng. Người đẹp đã sắm đồ em bé để chuẩn bị đón thành viên mới. Cô may mắn không ốm nghén nên thời gian qua vẫn tham gia một số lịch trình công việc. Tuy nhiên, nàng hậu đã điều chỉnh lịch trình để cân bằng giữa công việc và chăm sóc sức khỏe.

Nông Thúy Hằng cưới hồi tháng 7. Ảnh: FBNV.

Nông Thúy Hằng công khai có bạn trai từ cuối tháng 2. Lễ cưới nàng hậu diễn ra vào đầu tháng 7 trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và quan viên hai họ. Ông xã hoa hậu sinh năm 1991, làm phó giám đốc một công ty khoáng sản tại Lào.

“Anh ấy là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ đam mê và sở thích của tôi. Anh ấy động viên, chia sẻ và giúp tôi có thêm động lực để theo đuổi những gì mình yêu thích. Dù bận rộn thế nào, anh ấy vẫn luôn bên cạnh, lắng nghe và hỗ trợ tôi hết mình”, Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, tại Hà Giang. Người đẹp đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Sau đó, Nông Thúy Hằng tham gia Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 và giành giải á hậu 2. Thời gian qua, Nông Thúy Hằng thử sức với lĩnh vực thời trang, viết sách và hoạt động tích cực trong các dự án xã hội, quảng bá du lịch, show giải trí.

Hồi tháng 4, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 nhưng sau đó thông báo rút khỏi cuộc thi sắc đẹp này.

Thời điểm đó, hoa hậu giải thích: "Tôi đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đời: chuẩn bị lập gia đình và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đây là một quyết định không dễ dàng. Tôi vẫn luôn trân trọng từng cơ hội được đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc, được truyền cảm hứng bởi những con người tuyệt vời và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Tôi biết ơn khi hành trình của mình từng được mọi người yêu thương, tin tưởng và dõi theo".