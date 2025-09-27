Vẻ sexy của bạn gái 'Người vận chuyển'

Rosie Huntington-Whiteley gây chú ý với loạt ảnh chụp cho bộ sưu tập đồ lót mới. Ở tuổi 38, cô giữ được vóc dáng đẹp như thời trẻ.

Theo The Sun, bạn gái "người vận chuyển" Jason Statham thu hút sự quan tâm với loạt ảnh chụp cho bộ sưu tập mùa đông mới của thương hiệu Marks & Spencer. Cựu thiên thần Victoria’s Secret đốt cháy ánh nhìn với những tạo dáng gợi cảm, táo bạo.

Rosie xuất hiện trong những bộ nội y đủ màu sắc, từ đỏ rượu vang cho tới đen, trắng... Thiết kế bra trắng kiểu corset phối quần cạp cao đồng màu, hay quần voan hoa xuyên thấu giúp người đẹp khoe đường cong táo bạo. Ở một tấm ảnh khác, Rosie Huntington-Whiteley diện bodysuit ren toàn thân, khoác thêm áo khoác da đen và tạo dáng gợi cảm trước ống kính.

Rosie Huntington-Whiteley khoe đường cong gợi cảm. Ảnh: Marks & Spencer.

Tháng trước, người mẫu cũng từng gây sốt khi mặc bikini khoe vòng một bốc lửa và cơ bụng trong khi đang đi nghỉ dưỡng. Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc với tài tử Jason Statham. Cặp đôi quen nhau từ năm 2010 và có hai con là Jack (8 tuổi) và Isabella (3 tuổi). Năm 2016, Jason Statham đã cầu hôn Rosie. Tuy nhiên, người đẹp sau đó chia sẻ với truyền thông rằng với cô, việc kết hôn “không phải ưu tiên”.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Jason lớn hơn Rosie 20 tuổi, nhưng cả hai rất đồng điệu trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Tình yêu của họ dành cho nhau và cho các con thật đáng ngưỡng mộ, khiến bạn bè xung quanh cũng phải nể phục".

Hồi đầu năm, cặp đôi lần đầu hợp tác trong một buổi chụp hình chung, quảng bá cho thương hiệu thời trang Italy Falconeri.

Rosie Huntington-Whiteley sinh năm 1987, là một siêu mẫu, diễn viên và doanh nhân người Anh. Cô nổi tiếng với vai trò “thiên thần” Victoria’s Secret, sau đó lấn sân diễn xuất thông qua các bom tấn Hollywood như Transformers: Dark of the Moon, Mad Max: Fury Road…