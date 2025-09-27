Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vẻ sexy của bạn gái 'Người vận chuyển'

  • Thứ bảy, 27/9/2025 22:36 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Rosie Huntington-Whiteley gây chú ý với loạt ảnh chụp cho bộ sưu tập đồ lót mới. Ở tuổi 38, cô giữ được vóc dáng đẹp như thời trẻ.

Theo The Sun, bạn gái "người vận chuyển" Jason Statham thu hút sự quan tâm với loạt ảnh chụp cho bộ sưu tập mùa đông mới của thương hiệu Marks & Spencer. Cựu thiên thần Victoria’s Secret đốt cháy ánh nhìn với những tạo dáng gợi cảm, táo bạo.

Rosie xuất hiện trong những bộ nội y đủ màu sắc, từ đỏ rượu vang cho tới đen, trắng... Thiết kế bra trắng kiểu corset phối quần cạp cao đồng màu, hay quần voan hoa xuyên thấu giúp người đẹp khoe đường cong táo bạo. Ở một tấm ảnh khác, Rosie Huntington-Whiteley diện bodysuit ren toàn thân, khoác thêm áo khoác da đen và tạo dáng gợi cảm trước ống kính.

Rosie Huntington-Whiteley anh 1Rosie Huntington-Whiteley anh 2

Rosie Huntington-Whiteley khoe đường cong gợi cảm. Ảnh: Marks & Spencer.

Tháng trước, người mẫu cũng từng gây sốt khi mặc bikini khoe vòng một bốc lửa và cơ bụng trong khi đang đi nghỉ dưỡng. Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc với tài tử Jason Statham. Cặp đôi quen nhau từ năm 2010 và có hai con là Jack (8 tuổi) và Isabella (3 tuổi). Năm 2016, Jason Statham đã cầu hôn Rosie. Tuy nhiên, người đẹp sau đó chia sẻ với truyền thông rằng với cô, việc kết hôn “không phải ưu tiên”.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Jason lớn hơn Rosie 20 tuổi, nhưng cả hai rất đồng điệu trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Tình yêu của họ dành cho nhau và cho các con thật đáng ngưỡng mộ, khiến bạn bè xung quanh cũng phải nể phục".

Hồi đầu năm, cặp đôi lần đầu hợp tác trong một buổi chụp hình chung, quảng bá cho thương hiệu thời trang Italy Falconeri.

Rosie Huntington-Whiteley sinh năm 1987, là một siêu mẫu, diễn viên và doanh nhân người Anh. Cô nổi tiếng với vai trò “thiên thần” Victoria’s Secret, sau đó lấn sân diễn xuất thông qua các bom tấn Hollywood như Transformers: Dark of the Moon, Mad Max: Fury Road

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Điều tiếc nuối ở phim trăm tỷ 'Tử chiến trên không'

Không phủ nhận bộ phim của Hàm Trần hấp dẫn với câu chuyện căng thẳng và đầy tính giải trí. Tiếc là tác phẩm vẫn còn để lộ một số sơ hở trong đường dây câu chuyện.

9 giờ trước

'Thanh gươm diệt quỷ' có doanh thu cao ngất ngưởng

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" tới nay đã thu về 82,3 tỷ yên (khoảng 550 triệu USD), với 67 triệu lượt vé bán ra, trở thành phim Nhật ăn khách nhất toàn cầu.

31:1861 hôm qua

Rò rỉ tin nhắn trước khi ngã tử vong của Vu Mông Lung?

Dư luận Trung Quốc vẫn xôn xao về cái chết của Vu Mông Lung. Dân mạng mới đây còn lan truyền tin nhắn được cho là của nam diễn viên gửi mẹ trước khi qua đời.

33:1985 hôm qua

Tử Khiêu

Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham đồ lót đồ thu đông Marks & Spencer

    Đọc tiếp

    Ong Nawat phai xin loi hinh anh

    Ông Nawat phải xin lỗi

    6 giờ trước 22:04 27/9/2025

    0

    Sự việc ông Nawat chê Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 không có kinh nghiệm làm MC đang khiến các fan sắc đẹp Philippines phẫn nộ. Ông Nawat đã phải livestream để gửi lời xin lỗi.

    De Choat cong kich Karik, B Ray? hinh anh

    Dế Choắt công kích Karik, B Ray?

    7 giờ trước 21:41 27/9/2025

    0

    Dế Choắt vừa phát hành track nhạc "Rapper Hồng Đào" với nhiều lời lẽ được cho là công kích Karik, B Ray và Big Daddy.

    Hinh anh khong ngo cua Taylor Swift hinh anh

    Hình ảnh không ngờ của Taylor Swift

    7 giờ trước 20:56 27/9/2025

    0

    Taylor Swift vừa đáp chuyến bay tới địa điểm tổ chức lễ cưới của bạn thân Selena Gomez. Ngay khi di chuyển từ chuyên cơ ra ôtô, nữ ca sĩ được đội ngũ che chắn, tránh sự chú ý.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý