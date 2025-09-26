'Thanh gươm diệt quỷ' có doanh thu cao ngất ngưởng

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" tới nay đã thu về 82,3 tỷ yên (khoảng 550 triệu USD), với 67 triệu lượt vé bán ra, trở thành phim Nhật ăn khách nhất toàn cầu.

Theo Animate Times, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành sau 67 ngày chiếu đã thu hút hơn 23,7 triệu lượt khán giả, mang về 34,1 tỷ yên doanh thu phòng vé, chỉ tính riêng tại quê nhà Nhật Bản. Từ tháng 8, bom tấn hoạt hình lần lượt được phát hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tính trên phạm vi toàn cầu, đến ngày 22/9, tác phẩm chạm mức doanh thu 82,3 tỷ yên (khoảng 550 triệu USD ), với 67 triệu lượt vé bán ra. Thành tích này giúp Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành chính thức trở thành phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu.

Riêng tại khu vực Bắc Mỹ, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành cũng lập kỷ lục khi trở thành phim hoạt hình xứ Phù Tang đầu tiên đứng đầu phòng vé 2 tuần liên tiếp, đạt hơn 100 triệu USD doanh thu và thu hút trên 8,91 triệu lượt xem.

Mới đây, nhà sản xuất phim lên tiếng, bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ, yêu mến của khán giả toàn cầu, đã giúp phim chạm đến những cột mốc phòng vé không tưởng.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành là phim Nhật Bản ăn khách nhất toàn cầu.

Riêng tại Việt Nam, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành kết thúc hành trình phòng vé với thành tích 139 tỷ đồng , lọt top phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử rạp Việt. Phim gây sốt ngay từ khi bắt đầu công chiếu. Cuối tuần chào sân, bom tấn dắt túi khoảng 62 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với 620.000 vé bán ra trên tổng số 11.700 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất bán được 53 vé - con số đáng mơ ước với bất kỳ tác phẩm nào.

Ngoài Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, mùa hè qua, rạp Việt liên tục chứng kiến sự trỗi dậy của các bom tấn hoạt hình xứ Phù Tang. Từ Doraemon, Conan cho tới Thanh gươm diệt quỷ đều dễ dàng xô đổ kỷ lục phòng vé trăm tỷ.