Denis Đặng bị chê bai diễn xuất

Trong tập 21 “Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật Trường do Denis Đặng hóa thân vấp tranh cãi vì biểu cảm “đơ”, thiếu cảm xúc. Tạo hình của nhân vật cũng bị chê thiếu sức sống.

Tập 21 Gió ngang khoảng trời xanh vừa chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm với sự xuất hiện của anh chàng chủ du thuyền 5 sao tên Trường (Denis Đặng). Ở những diễn biến mới nhất, Kim Ngân (Việt Hoa) và Trường ngày càng tỏ ra thân thiết, quan tâm nhau.

Khi thấy Ngân bước xuống cầu thang khó khăn trên đôi giày cao gót, Trường ân cần giúp đỡ cô băng vết thương. Những hành động tử tế, ngọt ngào của đối phương khiến Ngân không tránh khỏi xao xuyến, bối rối.

Tạo hình nhân vật Trường trong phim.

Trong phiên bản gốc, nhân vật Trường là Lương Chính Hiền (Mã Chí Uy thủ vai), hiện lên với hình tượng “trai hư” hào hoa nên dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, phiên bản do Denis Đặng hóa thân lại đang vấp phải tranh luận gay gắt từ phía người xem. Không ít ý kiến cho rằng tạo hình của nhân vật Trường kém thu hút, lại thiếu sức sống. Ngoài ra, diễn xuất của Denis Đặng cũng bị nhận xét đơ, thoại không tự nhiên.

Dưới một trích đoạn phim thu hút hơn 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, khán giả để lại bình luận trái chiều. “Tự nhiên xuất hiện chủ du thuyền hết muốn xem. Mặt đơ, thoại thì dở”, “Denis đóng MV thì đẹp mà sao lên phim này chán thật”, “Sao mặt trang điểm nhợt nhạt vậy, biểu cảm thì một màu”, “Không hợp vai, đơ và kém xa thần thái bản Trung”... là một số ý kiến khán giả.

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận bênh vực, cho rằng Denis Đặng có cố gắng, nhưng vì là diễn viên tay ngang nên cần thêm thời gian để hoàn thiện diễn xuất.

Denis Đặng vấp tranh cãi về diễn xuất.

Denis Đặng mới đây cũng lên tiếng trước những bình luận chê bai của người xem. “Mấy hôm nay Denis đọc rất nhiều góp ý của quý vị khán giả, các bạn fan. Mình rất trân trọng từng phản hồi vì mình sợ nhất là thậm chí khán giả còn không thèm chê. Mọi lời góp ý, Denis sẽ trân trọng và dùng làm hành trang để trau dồi kinh nghiệm, tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn”, anh chia sẻ.

Gió ngang khoảng trời xanh được Việt hóa từ kịch bản 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, kể câu chuyện về bộ ba nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Sau khi lên sóng, tác phẩm vướng nhiều tranh cãi về nội dung, diễn xuất.