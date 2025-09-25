Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thảm họa phim 18+ có Cát Phượng rời rạp, thu 150 triệu

  • Thứ năm, 25/9/2025 10:55 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 150 triệu. Đây là thành tích thấp kỷ lục với phim Việt.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 25/9. Sau khoảng 2 tuần chiếu, phim mới mang về doanh thu 153 triệu đồng, thống kê từ Box Office Vietnam. Đây là thành tích rất thấp với mặt bằng phim Việt, khả năng cao khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.

Chào sân từ ngày 12/9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu hoàn toàn lép vế so với dàn phim ra mắt cùng thời điểm. Tác phẩm do Hoàng Anh Duy cầm trịch không tạo được độ nhận diện, số suất chiếu cũng rất hạn chế, lại phân bổ ở nhiều khung giờ bất tiện. Trong sáng 24/9, phim dán nhãn 18+ có Cát Phượng chỉ bán được 2 vé, thu 120.000 đồng.

Những ngày qua, bộ phim đón nhận nhiều tranh cãi, chỉ trích. Chất lượng tác phẩm bị nhận xét rất kém, hứng chịu hàng loạt đánh giá 1 sao trên các nền tảng bán vé. Chưa kể, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn của Cát Phượng với đạo diễn.

Cat Phuong anh 1

Phim chỉ được biết tới sau khi lùm xùm giữa Cát Phượng và ê-kíp nổ ra.

Tại một buổi cinetour, nữ chính Cát Phượng thẳng thừng chê bai phim dở và đạo diễn kiêm diễn viên chính Hoàng Anh Duy tay nghề kém. Phản ứng của Cát Phượng làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Chỉ tới khi những lùm xùm giữa diễn viên và ê-kíp nổ ra trên mạng xã hội, người ta mới bắt đầu chú ý tới tác phẩm của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy, song theo hướng tiêu cực.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu theo chân chàng trai trẻ tên Thiên An. Cậu đầu tư mở quán cafe nhưng thua lỗ, bị chủ nợ săn lùng ráo riết. An tình cờ quen biết đại gia, chấp nhận đánh đổi thân xác để có cơ hội lấn sân showbiz dù chẳng có tài năng lẫn ngoại hình. Thế nhưng, khi đang ở trên đỉnh vinh quang, An bị tung clip nhạy cảm, khiến sự nghiệp lao dốc. Trong lúc phát điên, cậu ra tay sát hại nhiều mạng người vì cho rằng họ đã hãm hại mình và phải trả giá bằng bản án tử.

Thông điệp phim bị chỉ trích hời hợt và nông cạn. Mặt khác, tư duy của đạo diễn về showbiz, về những drama tình tiền cũng cũ kỹ và lỗi thời. Cảnh 18+ dù không dung tục nhưng thừa thãi, lại được nhắc đi nhắc lại như một cách gây sốc, thay vì thể hiện được dụng ý nghệ thuật.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não

Sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng vì đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện. Nam diễn viên mới đây vừa trở lại với công việc sản xuất các nội dung về nấu ăn.

10 giờ trước

Phim có Hoài Linh thu 100 tỷ đồng

"Làm giàu với ma 2" mang về 100 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng ra rạp. Đây là phim Việt thứ 12 đạt được thành tích này trong năm 2025.

10 giờ trước

Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới chi 10 triệu USD mua căn hộ

V (BTS) vừa chi 14,2 tỷ won tiền mặt để mua căn hộ cao cấp tại quận Gangnam, Seoul. Căn hộ gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm, tổng diện tích lên tới gần 274 m2.

11 giờ trước

Tống Khang

Cát Phượng Cát Phượng Tiệm cầm đồ có chơi có chịu phim 18+ thảm họa doanh thu

  • Cát Phượng

    Cát Phượng

    Cát Phượng là một nữ diễn viên hài được biết với những vai diễn đáng nhớ trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Cô từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 (nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo) và Giải Mai Vàng 2010 (với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận).

    • Ngày sinh: 15/5/1970
    • Nơi sinh: Đồng Tháp
    • Chồng: Thái Hoà (2004-2006)
    • Con: 1

Đọc tiếp

MC Lai Van Sam canh bao hinh anh

MC Lại Văn Sâm cảnh báo

24 phút trước 20:16 25/9/2025

0

Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản lợi dụng công nghệ AI, giả mạo giọng nói, hình ảnh của anh nhằm trục lợi.

Tuan Hung dung show hinh anh

Tuấn Hưng dừng show

2 giờ trước 18:56 25/9/2025

0

Chiều 25/9, BTC thông báo hủy show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vì bão số 9. Nam ca sĩ cũng bày tò tiếc nuối khi không thể hoàn thành đêm diễn như dự định.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý