Thảm họa phim 18+ có Cát Phượng rời rạp, thu 150 triệu

"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 150 triệu. Đây là thành tích thấp kỷ lục với phim Việt.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 25/9. Sau khoảng 2 tuần chiếu, phim mới mang về doanh thu 153 triệu đồng, thống kê từ Box Office Vietnam. Đây là thành tích rất thấp với mặt bằng phim Việt, khả năng cao khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.

Chào sân từ ngày 12/9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu hoàn toàn lép vế so với dàn phim ra mắt cùng thời điểm. Tác phẩm do Hoàng Anh Duy cầm trịch không tạo được độ nhận diện, số suất chiếu cũng rất hạn chế, lại phân bổ ở nhiều khung giờ bất tiện. Trong sáng 24/9, phim dán nhãn 18+ có Cát Phượng chỉ bán được 2 vé, thu 120.000 đồng.

Những ngày qua, bộ phim đón nhận nhiều tranh cãi, chỉ trích. Chất lượng tác phẩm bị nhận xét rất kém, hứng chịu hàng loạt đánh giá 1 sao trên các nền tảng bán vé. Chưa kể, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn của Cát Phượng với đạo diễn.

Phim chỉ được biết tới sau khi lùm xùm giữa Cát Phượng và ê-kíp nổ ra.

Tại một buổi cinetour, nữ chính Cát Phượng thẳng thừng chê bai phim dở và đạo diễn kiêm diễn viên chính Hoàng Anh Duy tay nghề kém. Phản ứng của Cát Phượng làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Chỉ tới khi những lùm xùm giữa diễn viên và ê-kíp nổ ra trên mạng xã hội, người ta mới bắt đầu chú ý tới tác phẩm của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy, song theo hướng tiêu cực.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu theo chân chàng trai trẻ tên Thiên An. Cậu đầu tư mở quán cafe nhưng thua lỗ, bị chủ nợ săn lùng ráo riết. An tình cờ quen biết đại gia, chấp nhận đánh đổi thân xác để có cơ hội lấn sân showbiz dù chẳng có tài năng lẫn ngoại hình. Thế nhưng, khi đang ở trên đỉnh vinh quang, An bị tung clip nhạy cảm, khiến sự nghiệp lao dốc. Trong lúc phát điên, cậu ra tay sát hại nhiều mạng người vì cho rằng họ đã hãm hại mình và phải trả giá bằng bản án tử.

Thông điệp phim bị chỉ trích hời hợt và nông cạn. Mặt khác, tư duy của đạo diễn về showbiz, về những drama tình tiền cũng cũ kỹ và lỗi thời. Cảnh 18+ dù không dung tục nhưng thừa thãi, lại được nhắc đi nhắc lại như một cách gây sốc, thay vì thể hiện được dụng ý nghệ thuật.