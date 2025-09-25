Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới chi 10 triệu USD mua căn hộ

V (BTS) vừa chi 14,2 tỷ won tiền mặt để mua căn hộ cao cấp tại quận Gangnam, Seoul. Căn hộ gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm, tổng diện tích lên tới gần 274 m2.

Theo tờ Chosun, nam ca sĩ V (tên thật Kim Tae Hyung) của nhóm BTS đã mua một căn hộ cao cấp tại khu Cheongdam, quận Gangnam, Seoul với giá 14,2 tỷ won (khoảng 10 triệu USD ). Theo giấy chứng nhận đăng ký bất động sản, anh đã đứng tên mua căn hộ PH129 (The Penthouse Cheongdam) vào ngày 17/9, với diện tích sử dụng 273,96 m2. Căn hộ gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Đáng chú ý, hồ sơ không ghi nhận bất kỳ khoản thế chấp nào, cho thấy V đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, không vay ngân hàng.

PH129 là khu căn hộ hạng sang do Hyundai Construction xây dựng trên nền khách sạn Ellui cũ ở Cheongdam, hoàn thành hồi tháng 8/2020. Tòa nhà gồm 29 căn, với 20 tầng nổi, tất cả đều thiết kế dạng thông tầng. Ban đầu dự án mang tên The Penthouse Cheongdam, sau đổi thành PH129 để gợi vị trí số 129 Cheongdam-dong.

V vừa xuất ngũ hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: News1.

Khu này cùng với Eterno Cheongdam thường xuyên nằm trong nhóm bất động sản có giá công bố cao nhất Hàn Quốc. Tháng 5 năm nay, một căn diện tích 407,71 m2 tại đây được định giá công khai tới 17,21 tỷ won. Ngoài ra, đây cũng là nơi ở của nhiều nhân vật nổi tiếng như cặp đôi diễn viên Jang Dong Gun - Go So Young, nữ golf thủ Park In Bee hay Hyun Woo Jin...

V sinh năm 1995, là thành viên nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS. Anh nhập ngũ vào tháng 12/2023. Thành viên BTS nộp đơn xin gia nhập và được nhận vào đơn vị phân công đặc biệt của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô Lục quân, đồng thời được bổ nhiệm vào Đơn vị Ssangyong thuộc Quân đoàn 2 của Lục quân ở Chuncheon, Gangwon-do. Nam ca sĩ vừa xuất ngũ hồi tháng 6.