Lâm Hân Đồng cầu cứu lúc nửa đêm

Quán quân cuộc thi Super Giant Voice 2 gây hoang mang khi livestream cầu cứu cộng đồng mạng. Cô tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, cho biết một người đàn ông có ý định hại mình.

Theo Sinchew, Lâm Hân Đồng (Mag Lam) - quán quân cuộc thi Super Giant Voice 2 - mới đây gây xôn xao khi lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng. Rạng sáng 24/9, nữ ca sĩ livestream trên Instagram, chĩa máy quay về phía một người đàn ông đứng cách cô chỉ vài mét và khẳng định người này muốn sát hại mình.

Lâm Hân Đồng run rẩy và tỏ ra rất sợ hãi, cầm điện thoại không vững. "Tôi biết hắn định làm điều gì. Chỉ có hai chúng tôi biết thôi. Tôi có mệnh hệ gì, mọi người hãy nhớ kỹ gương mặt hung thủ...”, Lâm Hân Đồng nói trong trạng thái hoảng loạn.

Trong livestream của Lâm Hân Đồng, người đàn ông kia mặc áo khoác đen, để lộ mặt, đứng gần nữ ca sĩ. Dựa trên khung cảnh xung quanh, dân mạng suy đoán cả hai đang ở hành lang một trung tâm y tế/bệnh viện.

Hình ảnh Lâm Hân Đồng hoảng loạn cầu cứu cộng đồng mạng.

Đoạn video ghi lại cảnh Lâm Hân Đồng cầu cứu chỉ kéo dài vài giây, được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận. Cô liên tục thở dốc, không giấu nổi sự hoảng sợ. Trong khi người đàn ông áo đen kia giữ thái độ bình tĩnh, trấn an cô: "Thôi được rồi. Được rồi". Lâm Hân Đồng sau đó hét lên: "Anh đang làm gì vậy?", rồi livestream của cô đột ngột kết thúc.

Đoạn clip khiến dân tình xôn xao. Nhiều người bày tỏ lo lắng cho tình trạng của nữ ca sĩ, thậm chí kêu gọi báo cảnh sát. Trước làn sóng bàn luận trái chiều, quản lý của Lâm Hân Đồng sau đó lên tiếng, cho biết nữ ca sĩ đang trong trạng thái tinh thần bị kích động. “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cô ấy hiện ở Anh, an toàn nhưng tinh thần khá kích động. Chúng tôi đã sắp xếp cho cô nhập viện cấp cứu", người này tiết lộ.

Tuy nhiên, quản lý không đề cập tới vụ việc xảy ra giữa Lâm Hân Đồng và người đàn ông kia, khiến dân mạng tiếp tục xôn xao bàn luận.

Sau khi giành ngôi quán quân Super Giant Voice 2, Lâm Hân Đồng chính thức đặt chân vào làng giải trí. Trước đó, cô từng công khai việc bị bạn trai bạo hành, đồng thời tố bạn trai bịa đặt chuyện cô ngoại tình để ra tay tàn nhẫn. Những năm gần đây, Lâm Hân Đồng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.