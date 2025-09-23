Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái của sao nữ vừa lộ ảnh hẹn hò đồng nghiệp ở Nha Trang

  • Thứ ba, 23/9/2025 22:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngay sau khi lộ ảnh đi du lịch tại Nha Trang với Kim Do Hoon, "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc cả hai thân mật chụp hình chung.

Ngày 23/9, nữ diễn viên Kim Yoo Jung gây chú ý khi tiếp tục chia sẻ bức ảnh thân thiết cùng Kim Do Hoon, chỉ vài ngày sau khi tin đồn cả hai hẹn hò lan truyền trên mạng. Dưới loạt ảnh, cô viết: “Dear X, Busan, BIFF”. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc cô tận hưởng khung cảnh biển ở Busan và tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) cùng dàn diễn viên Dear X.

Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về bức ảnh cô chụp chung với Kim Do Hoon. Cả hai tỏ ra thân thiết, tựa sát vào nhau khi tạo dáng trước ống kính. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thích thú và tiếp tục đặt nghi vấn về mối quan hệ của cặp diễn viên.

Trước đó, cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh cả hai du lịch tại Nha Trang, Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, công ty quản lý lên tiếng phủ nhận hai nghệ sĩ đang hẹn hò, cho biết họ không nghỉ dưỡng riêng tư mà đi chung với cả đoàn phim Dear X, sau khi hoàn tất quá trình quay.

Kim Yoo Jung anh 1

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon tiếp tục vướng tin hẹn hò. Ảnh: IGNV.

“Tin đồn hẹn hò giữa Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon không đúng sự thật. Chuyến đi Nha Trang không chỉ có hai người mà là chuyến đi tập thể sau khi kết thúc quay Dear X. Sau khi bộ phim đóng máy, đạo diễn Lee Eung Bok, Kim Yoo Jung, Kim Do Hoon cùng các nhân viên có thời gian rảnh đã cùng nhau đi nghỉ. Góc chụp của những bức ảnh khiến mọi người hiểu lầm chỉ có hai người, nhưng tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ", công ty quản lý thông báo.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhờ vai trò diễn viên nhí. Cô thậm chí được mệnh danh “em gái quốc dân”. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời, Mây hoạ ánh trăng, Chàng quỷ của tôi… Trong khi Kim Do Hoon sinh năm 1998, được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Moving, Today's Webtoon The Escape of the Seven (2023).

Bộ đôi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình chiếu trên TVING mang tên Dear X, dự kiến ​​phát hành vào tháng 11. Bộ phim kể về câu chuyện của Baek Ah Jin, một người phụ nữ đeo mặt nạ để thoát khỏi địa ngục và vươn lên vị trí cao nhất. Ngoài Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon, phim còn có sự tham gia của Kim Young Dae và Lee Yeol Eum.

