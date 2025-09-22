Á hậu chuyển giới xin lỗi

Á hậu 1 Olivia Lauren đã lên tiếng xin lỗi, sau khi gây xôn xao vì tố bị tân hoa hậu Midori Monet và á hậu 2 Hà Tâm Như bắt nạt trong cuộc thi.

Chung kết Miss International Queen 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025) diễn ra vào tối 20/9 tại Thái Lan. Trải qua nhiều phần thi, đại diện Mỹ - Midori Monet - đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Danh hiệu á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Olivia Lauren (Cuba) và Hà Tâm Như (Việt Nam).

Trên sân khấu, á hậu 1 Olivia Lauren thể hiện thái độ không hài lòng. Người đẹp Cuba sau đó gây xôn xao khi chia sẻ với truyền thông về việc bị tân hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt.

"Trong suốt cuộc thi, tôi đã bị bắt nạt bởi hai thí sinh khác. Họ chèn ép, chỉ trích khiến tôi tổn thương. Khi lọt vào top 3, tôi gần như không còn kỳ vọng gì nữa. Tôi chỉ mong ban tổ chức nhận thấy sự việc này và tìm cách xử lý", Olivia nói.

Hình ảnh ở chung kết cuộc thi. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: "Hai người đang đứng cạnh tôi đây đã khiến tôi không thể tận hưởng cuộc thi. Những gì họ làm khiến tôi cảm thấy chua chát. Mỗi ngày, họ tra tấn tôi và cả những chị em khác bằng những trò đùa cợt, chế nhạo. Thật buồn khi thấy những người có hành vi như vậy lại chiến thắng"

Phát ngôn của Olivia Lauren lập tức thổi bùng lên làn sóng tranh cãi. Nhiều khán giả đặt nghi vấn về tính xác thực trong lời tố của người đẹp Cuba. Thậm chí, nhiều luồng ý kiến chỉ trích người đẹp "dựng chuyện" sau khi không giành được ngôi vị cao nhất. Trên mạng xã hội, Olivia hứng chịu nhiều bình luận chỉ trích, công kích gay gắt.

Trước làn sóng dư luận, người đẹp mới đây đã lên tiếng xin lỗi. "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành nếu những cuộc phỏng vấn gần đây của tôi gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào... Về việc nhắc đến hoa hậu Mỹ và hoa hậu Việt Nam, tôi nhận ra mình đã sai khi phát biểu công khai, trước khi trao đổi thẳng thắn sự việc với họ. Hiện tại chúng tôi đã trò chuyện cởi mở và thấu hiểu lẫn nhau", Olivia Lauren chia sẻ.

Lời xin lỗi của đại diện Cuba chưa xoa dịu được dư luận. Nhiều khán giả vẫn tiếp tục chỉ trích cô vì những phát ngôn phiến diện, gây ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Đồng thời, cuộc thi Miss International Queen cũng nhận ý kiến trái chiều vì scandal, ồn ào, tranh cãi.