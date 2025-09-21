Biểu cảm lạ của Trịnh Thăng Bình

Tiết mục biểu diễn của nam ca sĩ trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương mới đây khiến nhiều khán giả bàn tán.

Mới đây, Trịnh Thăng Bình thu hút sự chú ý khi biểu diễn tại đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa). Trên sân khấu, nam ca sĩ thể hiện bản hit từng làm nên tên tuổi của mình - Khác biệt to lớn. Anh trình diễn tự tin, cho thấy khả năng làm chủ sân khấu.

Tuy nhiên, sự quan tâm của dân mạng lại đổ dồn về những biểu cảm được cho là khác lạ của Trịnh Thăng Bình. Trong khi trình diễn, anh nhiều lần nhăn mặt... Đôi mắt của nam ca sĩ cũng bị cho là lờ đờ, mơ màng. Trong khi vũ đạo của Trịnh Thăng Bình bị nhận xét có phần kỳ quặc như đang "khua chân múa tay", chưa thực sự ăn nhập với dàn vũ công.

Trịnh Thăng Bình đang vướng tranh luận vì phong cách biểu diễn khác lạ. Ảnh: FBNV.

Những đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Trịnh Thăng Bình được chia sẻ trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều bàn tán trái chiều.

"Sao bữa nay nhìn Trịnh Thăng Bình lạ vậy. Biểu cảm kỳ quặc quá", "Thích nhạc của anh lắm mà phong cách bây giờ thấy bất ổn", "Trả lại Trịnh Thăng Bình ngày xưa đi"... là một số bình luận của khán giả.

Song song đó có nhiều dân mạng bênh vực, cho rằng anh đang thử nghiệm phong cách mới. Người hâm mộ lại giải thích nam ca sĩ từng gặp biến cố về sức khỏe nên cơ mặt, biểu cảm hiện tại không tự nhiên như xưa. Cũng có ý kiến khen ngợi nam ca sĩ hát live ổn định, phát âm tròn vành rõ chữ hơn. Trước đó, Trịnh Thăng Bình từng vướng tranh cãi vì hát lơ lớ không rõ chữ, như người nước ngoài tập nói tiếng Việt.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, nổi tiếng với các ca khúc Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn… Nam ca sĩ từng có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cương. Gần đây, anh vướng tin đang trong mối quan hệ tình cảm với hoa hậu Thanh Thủy. Trên một nền tảng mạng xã hội, nhiều dân mạng soi ra loạt "hint hẹn hò" như nhẫn, áo sơ mi họa tiết caro hay khăn trùm đầu giống nhau.